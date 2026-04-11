Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

Защищают ли перевернутые стулья от "предстоящей смерти"? Священник объяснил происхождение этого ритуала и рассказал, почему он не имеет ничего общего с верой.

Стулья на похоронах

Вокруг похоронных обрядов в Украине существует множество традиций, смысл которых часто остается непонятным. Одной из самых распространенных является переворачивание стульев сразу после того, как с них снимают гроб для выноса со двора. В народе верят, что такая манипуляция способна защитить семью от "следующей смерти", однако духовенство придерживается другого мнения относительно этого ритуала — Главред расскажет подробнее.

Позиция церкви — почему этот ритуал называют суеверием

Священник Алексей Филюкобъясняет, что подобные действия не имеют ничего общего с христианской верой. По его словам, убеждение, будто перевернутый стул может остановить смерть, — это обычное суеверие, которое лишь мешает людям сосредоточиться на главном.

Это суеверие, так делать нельзя. Если человеку суждено умереть, то вы даже дом подожгите, и огород переворачивайте вместе с домом, и стулья переворачивайте — что хотите, делайте. Если человеку суждено умереть завтра, то стулья не помогут, — подчеркивает священник.

Откуда взялась традиция переворачивать стулья

По мнению священнослужителя, такие обычаи являются отголоском средневековья и языческих времен. Он отмечает, что люди часто сами придумывают себе правила, которые усложняют их жизнь, особенно в моменты скорби.

Почему стоит отказаться от этой традиции

Расположение мебели никак не влияет на продолжительность жизни людей

Подобные действия считаются противоречащими христианскому учению

Поиск "плохих примет" во время похорон создает лишний стресс для родственников.

Что действительно важно во время прощания

Священник призывает христиан не обращать внимания на расположение стульев или кресел. Вместо выполнения ритуалов, которые "не от Бога", он советует сосредоточиться на молитве и достойном прощании с умершим.

Это выдумки людей. Мы, христиане, должны следовать за Христом. Не нужно так поступать, потому что это языческое и не от Бога, — заключает Алексей Филюк.

Таким образом, отказ от переворачивания стульев не несет никакой угрозы. Это лишь народный миф, который не подтверждается ни логикой, ни церковными канонами.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

