Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

Марина Иваненко
11 апреля 2026, 14:50
Защищают ли перевернутые стулья от "предстоящей смерти"? Священник объяснил происхождение этого ритуала и рассказал, почему он не имеет ничего общего с верой.
Стулья на похоронах
Стулья на похоронах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему переворачивают стулья после выноса гроба
  • Что об этом говорит церковь

Вокруг похоронных обрядов в Украине существует множество традиций, смысл которых часто остается непонятным. Одной из самых распространенных является переворачивание стульев сразу после того, как с них снимают гроб для выноса со двора. В народе верят, что такая манипуляция способна защитить семью от "следующей смерти", однако духовенство придерживается другого мнения относительно этого ритуала — Главред расскажет подробнее.

Позиция церкви — почему этот ритуал называют суеверием

Священник Алексей Филюкобъясняет, что подобные действия не имеют ничего общего с христианской верой. По его словам, убеждение, будто перевернутый стул может остановить смерть, — это обычное суеверие, которое лишь мешает людям сосредоточиться на главном.

Это суеверие, так делать нельзя. Если человеку суждено умереть, то вы даже дом подожгите, и огород переворачивайте вместе с домом, и стулья переворачивайте — что хотите, делайте. Если человеку суждено умереть завтра, то стулья не помогут, — подчеркивает священник.

Откуда взялась традиция переворачивать стулья

По мнению священнослужителя, такие обычаи являются отголоском средневековья и языческих времен. Он отмечает, что люди часто сами придумывают себе правила, которые усложняют их жизнь, особенно в моменты скорби.

Почему стоит отказаться от этой традиции

Почему стоит отказаться от этой "традиции":

  • Расположение мебели никак не влияет на продолжительность жизни людей
  • Подобные действия считаются противоречащими христианскому учению
  • Поиск "плохих примет" во время похорон создает лишний стресс для родственников.

Видео о том, почему переворачивают стулья на похоронах, можно посмотреть здесь:

Что действительно важно во время прощания

Священник призывает христиан не обращать внимания на расположение стульев или кресел. Вместо выполнения ритуалов, которые "не от Бога", он советует сосредоточиться на молитве и достойном прощании с умершим.

Это выдумки людей. Мы, христиане, должны следовать за Христом. Не нужно так поступать, потому что это языческое и не от Бога, — заключает Алексей Филюк.

Таким образом, отказ от переворачивания стульев не несет никакой угрозы. Это лишь народный миф, который не подтверждается ни логикой, ни церковными канонами.



О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

    ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

    15:30Украина
    Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

    Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

    14:00Энергетика
    Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

    Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

    13:50Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

    Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

    Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

    Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

    РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

    РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

    Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

    Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

    Последние новости

    15:47

    Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяц

    15:43

    Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

    15:39

    Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

    15:34

    Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

    15:30

    ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

    Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
    15:29

    Галкин показал стильную красотку-блондинку в Нью-Йорке

    15:23

    На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

    14:50

    Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

    14:49

    Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

    Реклама
    14:27

    Где нельзя вешать часы: девять ошибок, которые портят интерьер

    14:13

    4 самых успешных знака зодиака: кто рожден для побед и власти

    14:01

    Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

    14:00

    Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

    13:50

    Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитниковФотоВидео

    13:41

    На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

    13:13

    Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

    13:12

    Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

    13:03

    Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

    13:00

    Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

    12:57

    Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

    Реклама
    12:52

    Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

    12:32

    Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

    12:09

    Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

    11:45

    В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

    11:44

    Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

    11:19

    РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

    10:51

    Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

    10:24

    Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

    10:20

    Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

    10:02

    Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

    09:09

    Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

    09:03

    Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

    09:03

    ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

    08:13

    Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

    07:37

    Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

    05:11

    Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

    04:31

    Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

    04:30

    Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

    03:30

    Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

    Реклама
    02:10

    Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

    01:30

    На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

    00:22

    Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

    10 апреля, пятница
    23:33

    Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

    23:04

    В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

    22:39

    Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

    22:12

    ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

    21:41

    Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

    21:25

    Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

    21:21

    Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

