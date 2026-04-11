Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах

Вокруг похоронных обрядов в Украине существует множество традиций, смысл которых часто остается непонятным. Одной из самых распространенных является переворачивание стульев сразу после того, как с них снимают гроб для выноса со двора. В народе верят, что такая манипуляция способна защитить семью от "следующей смерти", однако духовенство придерживается другого мнения относительно этого ритуала — Главред расскажет подробнее.
Позиция церкви — почему этот ритуал называют суеверием
Священник Алексей Филюкобъясняет, что подобные действия не имеют ничего общего с христианской верой. По его словам, убеждение, будто перевернутый стул может остановить смерть, — это обычное суеверие, которое лишь мешает людям сосредоточиться на главном.
Это суеверие, так делать нельзя. Если человеку суждено умереть, то вы даже дом подожгите, и огород переворачивайте вместе с домом, и стулья переворачивайте — что хотите, делайте. Если человеку суждено умереть завтра, то стулья не помогут, — подчеркивает священник.
Откуда взялась традиция переворачивать стулья
По мнению священнослужителя, такие обычаи являются отголоском средневековья и языческих времен. Он отмечает, что люди часто сами придумывают себе правила, которые усложняют их жизнь, особенно в моменты скорби.
Почему стоит отказаться от этой традиции
Почему стоит отказаться от этой "традиции":
- Расположение мебели никак не влияет на продолжительность жизни людей
- Подобные действия считаются противоречащими христианскому учению
- Поиск "плохих примет" во время похорон создает лишний стресс для родственников.
Видео о том, почему переворачивают стулья на похоронах, можно посмотреть здесь:
Что действительно важно во время прощания
Священник призывает христиан не обращать внимания на расположение стульев или кресел. Вместо выполнения ритуалов, которые "не от Бога", он советует сосредоточиться на молитве и достойном прощании с умершим.
Это выдумки людей. Мы, христиане, должны следовать за Христом. Не нужно так поступать, потому что это языческое и не от Бога, — заключает Алексей Филюк.
Таким образом, отказ от переворачивания стульев не несет никакой угрозы. Это лишь народный миф, который не подтверждается ни логикой, ни церковными канонами.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
