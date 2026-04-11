Путинистка Цыганова считает, что он может забрать себе песни Аллы Пугачевой.

Путинистка Цыганова нацелилась на песни Пугачевой

Скандально известная своим безумными идеями и ярым путинизмом – певица Вика Цыганова раскатала губу на песни другой российской певицы Аллы Пугачевой.

Как пишут российские пропагандисты, она выразила желание исполнять композиции из репертуара Примадонны российской эстрады.

Оголтелая российская фашистка аргументирует свою позицию тем, что музыкальные произведения не должны исчезать из культурного оборота из‑за обстоятельств, связанных с их первоначальным исполнителем. Цыганова считает песни Пугачевой наследием, которое ей не принадлежит.

"На самом деле хорошие песни всегда должны звучать, их надо петь. Это же песенное наследие, которое не просто принадлежит Примадонне этой. Их сочиняли композиторы, поэты. И лишь потому, что человек предал родину и уехал, эти песни не должны переставать звучать", — сказала путинистка Вика Цыганова.

Более того, Цыганова, вспомнить песни которой достаточно тяжело, хочет петь не все песни артистки, а лишь некоторые. "У Аллы Пугачевой не было патриотических песен. Там в основном все было о себе любимой. Но, конечно, это созвучно каждому человеку. Но какие‑то песни да, могла бы взять себе. Я в детстве очень любила песню "Этот мир", которую написал Леонид Петрович Дербенев, "Куда уходит детство", — добавила путинистка Цыганова.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

