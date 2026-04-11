На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

Алена Кюпели
11 апреля 2026, 13:41
Путинистка Цыганова считает, что он может забрать себе песни Аллы Пугачевой.
Путинистка Цыганова нацелилась на песни Пугачевой
Путинистка Цыганова нацелилась на песни Пугачевой / Коллаж Главред, фото скриншот, globallookpress.com

Кратко:

  • На какие песни претендует фашистка Цыганова
  • Что она заявила

Скандально известная своим безумными идеями и ярым путинизмом – певица Вика Цыганова раскатала губу на песни другой российской певицы Аллы Пугачевой.

Как пишут российские пропагандисты, она выразила желание исполнять композиции из репертуара Примадонны российской эстрады.

Оголтелая российская фашистка аргументирует свою позицию тем, что музыкальные произведения не должны исчезать из культурного оборота из‑за обстоятельств, связанных с их первоначальным исполнителем. Цыганова считает песни Пугачевой наследием, которое ей не принадлежит.

Алла Пугачева
Алла Пугачева как кость в горле некоторым артистам РФ / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"На самом деле хорошие песни всегда должны звучать, их надо петь. Это же песенное наследие, которое не просто принадлежит Примадонне этой. Их сочиняли композиторы, поэты. И лишь потому, что человек предал родину и уехал, эти песни не должны переставать звучать", — сказала путинистка Вика Цыганова.

Более того, Цыганова, вспомнить песни которой достаточно тяжело, хочет петь не все песни артистки, а лишь некоторые. "У Аллы Пугачевой не было патриотических песен. Там в основном все было о себе любимой. Но, конечно, это созвучно каждому человеку. Но какие‑то песни да, могла бы взять себе. Я в детстве очень любила песню "Этот мир", которую написал Леонид Петрович Дербенев, "Куда уходит детство", — добавила путинистка Цыганова.

Вика Цыганова
Вика Цыганова рассчитывает на "новые" бесплатные песни/ Вконтакте

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

