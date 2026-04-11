Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

Что можно делать 12 апреля. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и уберегут от греха.

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

Почему нельзя ездить на кладбище в этот день

Можно ли убирать 12 апреля

12 апреля церковь отмечает самый важный праздник - Воскресение Христово или Пасха. Как сообщает Главред, днем ранее тело Иисуса Христа оставили в гробнице, а вход закрыли большим камнем, чтобы ученики не смогли украсть тело.

В воскресенье, когда к гробу шли жены-мироносицы, перед гробом взошел Ангел и в этот момент произошло землетрясение, которое отодвинуло камень. Мария Магдалина, которая первая подошла к гробу и увидела, что тела Иисуса нет. Она сообщила об этом Петру и Иоанну. Апостолы побежали к гробу и увидели, что в гробу лежат пелены. Иоанн первый уверовал в воскресение Иисуса Христа.

После того как апостолы ушли, у гроба осталась плачущая Мария Магдалина. Сперва ей явились два ангела, а потом Иисус. Он сказал, чтобы Мария не прикасалась к гробу, а возвращалась к остальным и сказала, что он восходит к Отцу и Богу.

Что можно делать на Пасху 12 апреля

В этот день нужно пойти в храм, помолиться и освятить пасхальные корзинки.

В этот день нужно подарить близким пасхальные яйца, ими можно устроить бой крашенками. Считается, что пасхальная скорлупа символизирует камень, закрывавший вход в пещеру с телом Христа. Разбить скорлупу означает разрушить преграды на пути воскрешения Иисуса.

В этот день нужно обязательно помочь нуждающимся. Чем больше добрых дел вы совершите, тем больше хорошего произойдет с вами.

В этот день можно загадать желание под звон колоколов. Считается, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать на Пасху 12 апреля

1. Нельзя 12 апреля ссориться. Это большой грех.

2. Нельзя 12 апреля заниматься уборкой, стирать. Лучше уделить время семье и молитве.

3. Нельзя 12 апреля отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

4. Нельзя 12 апреля ездить на кладбище. В этот день прославляется жизнь над смертью.

5. Нельзя 12 апреля вязать и шить. Так вы отпугнете от себя удачу и притянете болезни.

6. Нельзя 12 апреля выбрасывать остатки освященной пищи. Её нужно отдать животным, нуждающимся или закопать.

Приметы 12 апреля

Если в этот день гремит гром, то будут затяжные дожди.

Если в этот день зацвела мать-и-мачеха, то будет потепление.

Если в этот день дождь, то меда будет мало.

Если в этот день на небе много грачей, то будет потепление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

