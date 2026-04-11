Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

Семья ожидала недорогую замену масла, но получила счет в 3400 долларов. Ситуация показала, как важно контролировать услуги и их стоимость.

Мужчина попросил жену заменить масло / Коллаж Главред, фото: Canva Pro

Обычная поездка в автосервис обернулась для одной семьи неожиданным финансовым ударом. Мужчина рассказал, что рассчитывал потратить около 120 долларов (5200 гривен) на стандартную замену масла, но в итоге счет вырос до 3400 долларов (около 147 тысяч гривен).

История началась с того, что автомобиль, который заправляли бензином, долгое время стоял без движения, пока супруги пользовались электрокаром. Когда машину снова решили использовать, оказалось, что нужно заменить масло. Муж попросил жену отвезти авто в сервис, но вместо обычной мастерской она обратилась в дилерский центр. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Как обычная процедура превратилась в дорогой ремонт

В автосалоне женщине предложили пакет услуг за 1800 долларов, включая замену свечей зажигания за 500 долларов и топливную присадку за 300 долларов. Дополнительно специалисты указали на необходимость техосмотра и ремонта, что увеличило сумму еще на 1400 долларов.

В результате счет составил 3400 долларов (примерно 147 тысяч гривен). Подобная сумма шокировала не только владельцев машины, но и пользователей сети.

Кто виноват: сервис, водитель или обстоятельства

Мнения пользователей форума разделились. Одни считали, что дилер мог навязать женщине лишние услуги, особенно если она не разбирается в технических нюансах. Другие уверены, что проблема возникла из-за длительного игнорирования обслуживания автомобиля.

Некоторые комментаторы также отметили, что обращение в дилерский центр без необходимости является частой причина завышенных счетов. Другие подчеркнули, что ответственность лежит и на владельце машины, который допустил длительный перерыв в обслуживании.

"Несколько лет назад я отвезла свою машину в шиномонтаж. Мне сказали, что нужно заменить воздушные фильтры, обязательно нужны новые свечи зажигания, а тормоза настолько плохи, что повреждены тормозные диски. Я женщина. Я рассмеялась и отменила замену шин, ведь мы с отцом всего две недели назад меняли тормозные колодки и диски", - написала одна женщина.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её.

