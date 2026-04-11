Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

Константин Пономарев
11 апреля 2026, 16:52
Семья ожидала недорогую замену масла, но получила счет в 3400 долларов. Ситуация показала, как важно контролировать услуги и их стоимость.
Мужчина попросил жену заменить масло
Мужчина попросил жену заменить масло / Коллаж Главред, фото: Canva Pro

Вы узнаете:

  • Почему обычная замена масла превратилась в дорогостоящий ремонт
  • Какие услуги могли навязать в автосервисе без объяснений
  • Что нужно проверить перед согласием на ремонт

Обычная поездка в автосервис обернулась для одной семьи неожиданным финансовым ударом. Мужчина рассказал, что рассчитывал потратить около 120 долларов (5200 гривен) на стандартную замену масла, но в итоге счет вырос до 3400 долларов (около 147 тысяч гривен).

История началась с того, что автомобиль, который заправляли бензином, долгое время стоял без движения, пока супруги пользовались электрокаром. Когда машину снова решили использовать, оказалось, что нужно заменить масло. Муж попросил жену отвезти авто в сервис, но вместо обычной мастерской она обратилась в дилерский центр. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

видео дня

Как обычная процедура превратилась в дорогой ремонт

В автосалоне женщине предложили пакет услуг за 1800 долларов, включая замену свечей зажигания за 500 долларов и топливную присадку за 300 долларов. Дополнительно специалисты указали на необходимость техосмотра и ремонта, что увеличило сумму еще на 1400 долларов.

В результате счет составил 3400 долларов (примерно 147 тысяч гривен). Подобная сумма шокировала не только владельцев машины, но и пользователей сети.

Кто виноват: сервис, водитель или обстоятельства

Мнения пользователей форума разделились. Одни считали, что дилер мог навязать женщине лишние услуги, особенно если она не разбирается в технических нюансах. Другие уверены, что проблема возникла из-за длительного игнорирования обслуживания автомобиля.

В автосалоне женщине предложили дорогостоящий пакет услуг
В автосалоне женщине предложили дорогостоящий пакет услуг / Фото: Shutterstock

Некоторые комментаторы также отметили, что обращение в дилерский центр без необходимости является частой причина завышенных счетов. Другие подчеркнули, что ответственность лежит и на владельце машины, который допустил длительный перерыв в обслуживании.

"Несколько лет назад я отвезла свою машину в шиномонтаж. Мне сказали, что нужно заменить воздушные фильтры, обязательно нужны новые свечи зажигания, а тормоза настолько плохи, что повреждены тормозные диски. Я женщина. Я рассмеялась и отменила замену шин, ведь мы с отцом всего две недели назад меняли тормозные колодки и диски", - написала одна женщина.

Ранее Главред писал о том, что водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла. Владельцам автомобилей рассказали, как можно значительно продлить срок службы автомобиля.

Также сообщалось о том, что водителей призвали соблюдать правило трех секунд на дороге. В частности, оно позволяет сохранять безопасную дистанцию, а применение этого метода существенно снижает риск возникновения аварий на скоростных трассах.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть техосмотр Reddit автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять