Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, один в тяжелом состоянии

20 апреля, около 13 часов вблизи Ровно на территории предприятия раздался взрыв. После взрыва вспыхнул пожар, который спасателям удалось локализовать.
Сейчас известно по меньшей мере восемь пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полиция Ровенщины.
Вблизи Ровно находится предприятие "Азот". В полиции возразили, что деятельность предприятия, где произошел взрыв, связана с химическим производством
"На данный момент известно о восьми пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. 20 апреля, около 13 часов, на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются, отмечается в сообщении.
Главред ранее писал, что во вторник, 21 апреля, в Ровенской области станет заметно холоднее по сравнению с предыдущим днем. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается, однако ночные температуры снова снизятся до опасных значений.
Ранее сообщалось, что в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате погиб один человек, а еще шестеро получили ранения.
Напомним, в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух человек, которых подозревают в подготовке теракта. В регионе провели масштабную спецоперацию, которая позволила предотвратить возможный теракт. По предварительной информации, они пытались пронести взрывчатку в здание полиции.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
