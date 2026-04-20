Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, один в тяжелом состоянии

Инна Ковенько
20 апреля 2026, 15:21
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.
Возле Ровно прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото: полиция, скриншот

20 апреля, около 13 часов вблизи Ровно на территории предприятия раздался взрыв. После взрыва вспыхнул пожар, который спасателям удалось локализовать.

Сейчас известно по меньшей мере восемь пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает полиция Ровенщины.

Вблизи Ровно находится предприятие "Азот". В полиции возразили, что деятельность предприятия, где произошел взрыв, связана с химическим производством

видео дня

"На данный момент известно о восьми пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. 20 апреля, около 13 часов, на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются, отмечается в сообщении.

Ровенская область — последние новости

Главред ранее писал, что во вторник, 21 апреля, в Ровенской области станет заметно холоднее по сравнению с предыдущим днем. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается, однако ночные температуры снова снизятся до опасных значений.

Ранее сообщалось, что в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате погиб один человек, а еще шестеро получили ранения.

Напомним, в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух человек, которых подозревают в подготовке теракта. В регионе провели масштабную спецоперацию, которая позволила предотвратить возможный теракт. По предварительной информации, они пытались пронести взрывчатку в здание полиции.

Читайте также:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ровно Ровенская область новости Ровно
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударов

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударов

15:51Война
Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, один в тяжелом состоянии

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, один в тяжелом состоянии

15:21Украина
Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

14:10Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Последние новости

16:02

Новая волна заморозков и дождей накроет Житомирщину: какие дни будут самыми холодными

15:51

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударовВидео

15:47

Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

15:22

"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

15:21

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, один в тяжелом состоянии

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
15:02

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

14:51

Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

14:35

Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

14:10

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

Реклама
14:09

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

14:04

Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды

13:44

Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — деталиВидео

13:40

Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

13:13

Начало недели для четырех китайских знаков зодиака станет самым удачным в году

13:00

"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

12:49

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

12:28

Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по ПрилукамФото

12:16

Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вновь предстанет перед судом

12:05

Ровенщину накроет новая волна похолодания: синоптики предупреждают о заморозках

11:50

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министраФото

Реклама
11:49

"Моя задача предупредить": Лукашенко сделал заявление о войне против Украины

11:47

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

11:28

Доллар и евро взлетели до рекордных отметок: новый курс валют на 20 апреля

11:27

В Украине синоптика оштрафовали из-за "плохой погоды"

11:25

27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей

11:24

"Ноты не вытянула": LELEKA оконфузилась на пре-пати Евровидения 2026Видео

11:12

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

11:07

Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз: секреты подкормки и ухода

10:56

В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

10:27

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

10:19

РФ может ударить "в любой момент": оккупанты нацелилась на стратегический остров

10:08

Почему 21 апреля нельзя тяжело работать и ходить в лес: какой церковный праздник

10:04

Теракт в Киеве забрал жизнь известного музыканта: "Болезненная утрата"

09:45

В Одессе найден мертвым депутат горсовета: что известно

09:35

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 апреля: Тельцам - новости, Ракам - прорыв

09:11

Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму – детали

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 апреля (обновляется)

08:46

Удача уже на пороге: 4 знакам откроется путь к успеху и счастью с 20 апреля

08:45

Дождь, ветер и потепление: одесситов ждет погода с сюрпризом - прогноз синоптиков

08:44

Оккупанты проводят штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что происходит

Реклама
08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как несколько тысяч дронов могут изменить правила игры в войне: Копытько раскрыл секретмнение

07:26

Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

06:50

РФ ударила дронами по Киевщине: горит жилой дом, есть пострадавшийФото

05:55

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

05:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

04:05

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкойВидео

03:58

Возвращается снег: Украину накрывает новая волна похолодания

03:34

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему - кто эти счастливчики

01:20

Загадка темной материи раскрыта: учёные ошарашили версией о другой Вселенной

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять