Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

Вы узнаете:
- Какие растения вытесняют сорняки
- Какие из них лучше всего подойдут для клумбы
Борьба с нежелательной растительностью становится значительно проще, когда на клумбах высажены почвопокровные культуры, которые быстро разрастаются и плотно покрывают землю. Именно такие растения, по данным House Beautiful, формируют естественный барьер, который не оставляет сорнякам шансов прорасти.
Руководитель отдела растений в British Garden Centres Джулиан Палфраманд объясняет: густой покров перекрывает доступ света, воды и питательных веществ, поэтому нежелательные всходы просто не имеют условий для развития.
Эксперты выделяют пять растений, которые одновременно украшают участок и выполняют роль естественного "защитника" клумб.
- Ползучая Дженни — это одно из самых быстрорастущих почвопокровных растений, которое во влажной почве способно разрастаться до 30 сантиметров в месяц. Она хорошо чувствует себя в полутени и даже на заболоченных участках, образуя плотный ковер, который эффективно подавляет сорняки.
Из-за активного разрастания ее рекомендуют регулярно обрезать, а поверхностная корневая система позволяет легко контролировать границы и удалять лишние побеги.
- Аюга обыкновенная — выносливое многолетнее растение, которое особенно активно разрастается в первые два года после посадки. Если разместить саженцы на расстоянии около 30 сантиметров, они способны полностью покрыть почву в течение одного-двух сезонов.
Аюга образует горизонтальные побеги-столоны, которые быстро заполняют пустоты и не оставляют шансов сорнякам. Помимо практической пользы, она имеет декоративный вид: некоторые сорта отличаются темно-фиолетовой или почти черной листвой и синими цветами в конце весны.
- Бадан прекрасно подходит для тенистых участков. Это морозостойкое, вечнозеленое и неприхотливое растение, которое формирует густые низкорослые куртины, надежно закрывающие землю и препятствующие прорастанию сорняков.
Крупные плотные листья, известные как "слоновьи уши", создают плотный покров, а корневища помогают растению легко распространяться и образовывать новые розетки.
- Барвинок большой — вечнозеленое растение, которое обеспечивает плотное почвопокровное покрытие в течение всего года. Он образует густой сплетенный ковер из листьев, перекрывающий доступ света и питательных веществ сорнякам.
Лучше всего высаживать барвинок весной, когда почва еще влажная и температура умеренная. Перед посадкой специалисты советуют тщательно очистить участок от сорняков и обогатить землю компостом или листовым перегноем.
Тимьян ползучий — выносливое ароматное многолетнее растение, которое образует плотный душистый ковер и цветет с конца весны до конца лета. Он эффективно сдерживает рост сорняков, одновременно украшая сад и наполняя его приятным ароматом.
Лучше всего тимьян растет на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, но может приживаться даже в бедных песчаных или каменистых условиях, поэтому его часто высаживают в каменистых садах (рокариях) и между плитками садовых дорожек.
Вас может заинтересовать:
- Мыши исчезнут просто на глазах: простой способ удивит быстрым результатом
- Что делать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все
- Орхидея "замерла" и не растет: флористка раскрыла главную ошибку в уходе
О ресурсе: House Beautiful
House Beautiful — это американское издание о дизайне интерьеров, декоре дома и стиле жизни. Оно существует более века и считается одним из ведущих ресурсов в своей сфере.
Первый номер был опубликован в 1896 году, а сегодня журнал считается старейшим в жанре "shelter magazine" (журналы о доме и дизайне), который до сих пор выходит.
Издание публикуется компанией Hearst Magazines, входящей в крупную американскую медиагруппу Hearst.
В журнале можно найти идеи по декору, дизайну, обзоры интерьеров и трендов, а также фотогалереи и рекомендации экспертов.
Контент ориентирован на широкую аудиторию — от домовладельцев до энтузиастов дизайна и тех, кто просто хочет улучшить свое жилое пространство.
