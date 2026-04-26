Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

Рассказываем, что именно стоит сделать с клубникой в апреле, чтобы растения дали обильный урожай.

Что делать с клубникой в апреле и мае — чем обработать клубнику

Апрель для клубники — это период пробуждения и активного роста. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и от того, как вы позаботитесь о грядке, зависит качество и количество ягод летом.

Уборка грядки и борьба с сорняками

Первым шагом является очистка грядки от остатков прошлогодней мульчи, опавших листьев и веток, пишет GardeningKnowHow. Это позволяет кронам "дышать" и снижает риск гниения. Важно также удалить ранние сорняки, которые конкурируют с клубникой за воду и питательные вещества. Не забудьте и о побегах: старые стоит срезать, а те, что оставляете, вдавливать в почву, чтобы они образовывали новые растения и заполняли пустые места.

Свежая мульча для защиты и чистоты

После уборки рекомендуем добавить новый слой мульчи. Лучше всего подходит чистая солома — она удерживает влагу, пропускает воздух и создает идеальную поверхность для созревания ягод. Важно не путать солому с сеном, ведь сено может содержать семена сорняков. Мульча из коры для клубники не подходит, так как слишком плотная и не обеспечивает надлежащей циркуляции.

Подкормка ремонтантных сортов

Весеннее удобрение уместно только для сортов, которые плодоносят постоянно или имеют нейтральный день. Для них апрель — оптимальное время внести сбалансированное удобрение, например 10-10-10, чтобы поддержать непрерывное плодоношение. Зато классические сорта, которые цветут в июне, лучше подкармливать в конце лета или осенью, чтобы избежать чрезмерного роста листьев и мягких ягод.

Защита от весенних заморозков

Апрельские цветы клубники очень чувствительны к холоду. Если прогноз обещает заморозки, накройте растения агроволокном, рядовыми укрытиями или даже одеялами и ведрами — в зависимости от количества кустов. Поврежденные цветы следует удалять, чтобы растение направило силы на здоровые бутоны. Признаком морозового поражения является темное пятно в центре цветка, которое появляется уже на следующий день после похолодания.

Прищипывание цветов в первый год

Если вы посадили новые растения этой весной, в течение первых двух-трех недель стоит прищипывать цветочные почки. Это поможет кустам сформировать крепкую листву и корневую систему, а летом обеспечит более крупные и сочные ягоды. У взрослых растений цветы остаются нетронутыми — они уже готовы к плодоношению.

Читайте также:

Что известно о платформе "Gardening know how" "Gardening know how" — онлайн-платформа для садоводов, которую ежегодно посещают более 180 миллионов энтузиастов садоводства, чтобы найти информацию и вдохновение, необходимые для создания сада своей мечты. Ежедневно на сайте публикуется более 14 000 статей по садоводству и ответы на популярные вопросы самих садоводов.

