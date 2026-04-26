StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

Инна Ковенько
26 апреля 2026, 03:16
Рассказываем, что именно стоит сделать с клубникой в апреле, чтобы растения дали обильный урожай.
Что делать с клубникой в апреле и мае — чем обработать клубнику / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что лучше использовать для мульчирования клубники
  • Чем подкормить ремонтантную клубнику
  • Как уберечь клубнику от мороза

Апрель для клубники — это период пробуждения и активного роста. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и от того, как вы позаботитесь о грядке, зависит качество и количество ягод летом.

Главред расскажет, что нужно сделать с клубникой в апреле, чтобы получить щедрый урожай.

Уборка грядки и борьба с сорняками

Первым шагом является очистка грядки от остатков прошлогодней мульчи, опавших листьев и веток, пишет GardeningKnowHow. Это позволяет кронам "дышать" и снижает риск гниения. Важно также удалить ранние сорняки, которые конкурируют с клубникой за воду и питательные вещества. Не забудьте и о побегах: старые стоит срезать, а те, что оставляете, вдавливать в почву, чтобы они образовывали новые растения и заполняли пустые места.

Свежая мульча для защиты и чистоты

После уборки рекомендуем добавить новый слой мульчи. Лучше всего подходит чистая солома — она удерживает влагу, пропускает воздух и создает идеальную поверхность для созревания ягод. Важно не путать солому с сеном, ведь сено может содержать семена сорняков. Мульча из коры для клубники не подходит, так как слишком плотная и не обеспечивает надлежащей циркуляции.

Подкормка ремонтантных сортов

Весеннее удобрение уместно только для сортов, которые плодоносят постоянно или имеют нейтральный день. Для них апрель — оптимальное время внести сбалансированное удобрение, например 10-10-10, чтобы поддержать непрерывное плодоношение. Зато классические сорта, которые цветут в июне, лучше подкармливать в конце лета или осенью, чтобы избежать чрезмерного роста листьев и мягких ягод.

Подкормка клубники / Инфографика: Главред

Защита от весенних заморозков

Апрельские цветы клубники очень чувствительны к холоду. Если прогноз обещает заморозки, накройте растения агроволокном, рядовыми укрытиями или даже одеялами и ведрами — в зависимости от количества кустов. Поврежденные цветы следует удалять, чтобы растение направило силы на здоровые бутоны. Признаком морозового поражения является темное пятно в центре цветка, которое появляется уже на следующий день после похолодания.

Прищипывание цветов в первый год

Если вы посадили новые растения этой весной, в течение первых двух-трех недель стоит прищипывать цветочные почки. Это поможет кустам сформировать крепкую листву и корневую систему, а летом обеспечит более крупные и сочные ягоды. У взрослых растений цветы остаются нетронутыми — они уже готовы к плодоношению.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что известно о платформе "Gardening know how"

"Gardening know how" — онлайн-платформа для садоводов, которую ежегодно посещают более 180 миллионов энтузиастов садоводства, чтобы найти информацию и вдохновение, необходимые для создания сада своей мечты. Ежедневно на сайте публикуется более 14 000 статей по садоводству и ответы на популярные вопросы самих садоводов.

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

Реклама
20:53

Гороскоп на завтра, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

Реклама
18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

16:45

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

16:30

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:23

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

16:14

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

16:12

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

15:52

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

15:35

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

15:21

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

15:20

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

15:12

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

15:03

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

Реклама
14:49

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

14:25

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

14:12

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

14:08

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

13:45

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

13:29

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

13:23

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

13:16

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

13:12

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

12:59

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

