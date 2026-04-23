Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

Первая подкормка после пикировки определяет, насколько крепкими и выносливыми станут будущие кусты.

Чем подкормить рассаду помидоров в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

После пикировки рассада помидоров требует особого внимания. Молодые растения еще не окрепли, поэтому правильная подкормка поможет им быстрее адаптироваться и заложить основу для будущего урожая.

Когда подкармливать помидоры после пикировки

Не спешите удобрять саженцы сразу после пикировки. Дайте им время укорениться — примерно две недели. Первую подкормку проводят именно после этого периода, пишет УНИАН. Далее рассаду рекомендуем подкармливать каждые десять дней вплоть до высадки в открытый грунт. Такой режим позволяет отсеять слабые растения, которые не приживутся, и не тратить на них удобрения.

Народные средства для подкормки

Дрожжевая подкормка

Среди органических вариантов особенно популярна дрожжевая подкормка. Она стимулирует развитие корней и зеленой массы. Для приготовления раствора разведите в ведре воды 10 граммов сухих дрожжей и три ложки сахара, оставьте настаиваться на три дня, а перед использованием разбавьте в соотношении 1:10.

Йод

Йод помогает защитить рассаду от грибковых болезней. Достаточно двух капель на пять литров воды, чтобы получить безопасный раствор для полива.

Настой крапивы

Килограмм измельченных молодых листьев залейте десятью литрами воды и оставьте на неделю для брожения. Затем разбавьте в соотношении 1:20 и используйте для полива. Такой настой насыщает почву природными микроэлементами.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Минеральные удобрения

Химические препараты проще в применении и дают прогнозируемый результат. На раннем этапе рассаде нужны азот, калий и фосфор. Азот помогает нарастить зеленую массу, калий укрепляет иммунитет, а фосфор отвечает за развитие корневой системы.

Удобнее всего использовать комплексные удобрения с равным соотношением этих элементов, например категории "18-18-18". Также хорошо работает нитрофоска: столовую ложку разводят в ведре воды.

Если саженцы выглядят слабыми, можно применить биостимуляторы роста — "Эпин", "Циркон", "Мегафол". А когда растения слишком вытягиваются, поможет кальциевая селитра.

Важные нюансы

Важно помнить, что удобрения вносят только на влажную почву. Сначала рассаду поливают теплой водой, а уже потом добавляют питательный раствор. Это защищает корни от ожогов и обеспечивает равномерное усвоение микроэлементов.

Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

