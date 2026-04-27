Приметы, в которые верят водители: почему нельзя брать запчасти с разбитых машин

Почему водители не считают деньги в салоне и боятся определенных действий — самые распространённые приметы, которые, по поверьям, помогают избежать неприятностей в дороге.

Опытные водители часто говорят, что дорога — это место повышенной опасности, и здесь важна каждая мелочь. Поэтому многие автомобилисты, помимо правил дорожного движения, соблюдают еще и различные традиции и суеверия, поскольку верят в то, что определенные ритуалы помогают избежать поломок и неприятностей в дороге — Главред расскажет подробнее.

Как "задобрить" новую машину

Одним из самых распространенных обычаев является "обмывание" новой машины или полученного водительского удостоверения. Говорят, если этого не сделать, авто может часто ломаться, а права — быстро изъмут. Также после покупки советуют бросить в салон монетку (на удачу) и обойти машину три раза по часовой стрелке. Как пишет издание"Телеграф", водителям не стоит считать заработанные за день деньги прямо в салоне — это может отпугнуть финансовую удачу. Для тех, кто занимается перевозками, существует отдельная примета: день будет успешным, если первым пассажиром станет мужчина.

Что категорически нельзя делать в машине

Существует целый список запретов, которых стараются придерживаться водители:

Не ругать машину: считается, что автомобиль "чувствует" негатив и может сломаться в самый неподходящий момент.

Не ставить подержанные запчасти с разбитых автомобилей: это предвещает аварию уже для вашей машины.

Не есть семечки в салоне: среди таксистов и дальнобойщиков это считается прямой приметой ДТП.

Не мыть машину во дворе: существует мнение, что это привлекает внимание воров.

Не планировать время прибытия до минуты: слишком подробные планы в дальних поездках часто приводят к форс-мажорам.

Признаки на дороге: что предвещают дождь, птицы и первые поломки

Существуют приметы, связанные с тем, что происходит вокруг машины. Например, небольшой дождь перед стартом сулит легкую дорогу. А вот если вы только что помыли машину, то, скорее всего, скоро начнется ливень. Птичий помет на кузове считается знаком денег, однако водители советуют смывать его как можно быстрее, чтобы примета сработала и не испортила краску. Если же в самом начале пути пробило колесо — это серьезное предупреждение, что поездку лучше отложить. Встретить похоронную процессию во время движения считается хорошим знаком, а вот трогать без надобности запасное колесо или буксировочный трос перед выездом не советуют — иначе они обязательно понадобятся.

Кто сядет в машину и когда ехать: приметы о попутчиках и днях

На удачу влияет и то, кого вы подвозите. Женщина-сопутница, которую вы подвозите в пятницу, принесет прибыль, а в понедельник — убытки. Мужчина в субботу чаще всего предвещает хорошие новости. Лучшим днем для путешествий автомобилисты называют четверг, а самым тяжелым — понедельник.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

