Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

Марина Иваненко
23 апреля 2026, 19:59
Народные приметы о деньгах: что нельзя делать, чтобы не лишиться благосостояния — значение распространенных суеверий и их влияние на финансовые привычки.
Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что делать, чтобы деньги не уходили
  • Что отпугивает деньги
  • Как правильно обращаться с деньгами

Согласно народным приметам, отношение к деньгам касается не только экономии, но и особой энергетики и уважения к собственному заработку. Наши предки свято верили в то, что определенные повседневные привычки могут привлечь богатство или, наоборот, обречь семью на бедность. О том, какие именно привычки имеются в виду, рассказывает Главред.

Как сообщает издание Телеграф, существуют проверенные временем правила, которых стоит придерживаться, чтобы не отпугнуть финансовую удачу.

Бытовые привычки, которые "забирают" деньги

Часто мы не замечаем, как делаем вещи, которые якобы могут привести к потере доходов.

Неопрятность за столом

Нельзя смахивать крошки со стола рукой, поскольку это считается прямым путем к потере главного источника заработка. Также не стоит класть на обеденный стол ключи, шапки или перчатки.

Вечерний мусор

Если не успели вынести мешки с мусором до захода солнца, лучше оставить их до утра. Выбрасывать мусор вечером — к финансовым потерям.

Как
Как "привлечь" деньги / Инфографика: Главред

Свист в доме

Знакомое с детства "не свисти — денег не будет" остается одной из самых распространенных примет.

Самостоятельная стрижка

Считается, что нельзя самостоятельно стричь себе волосы (особенно челку), ведь так можно "отрезать" собственное благосостояние.

Как правильно обращаться с деньгами

Деньги "любят" порядок и бережное отношение. Чтобы кошелек не был пустым, стоит придерживаться следующих советов:

  • Не тратить все сразу — зарплата должна "переночевать" дома. Если потратить все в первый день, деньги не будут задерживаться.
  • Порядок в кошельке — не мните купюры и не бросайте их на пол. От порванных или очень грязных банкнот лучше избавиться.
  • Очищение пространства — старые чеки в кошельке притягивают новые расходы, поэтому их стоит регулярно выбрасывать. Старый кошелек, наоборот, не рекомендуют сразу выбрасывать.
  • Забирайте сдачу — даже мелкие монеты имеют значение. Игнорирование копеек может привести к большим потерям.

Долги и кредиты: почему их боялись наши предки

Народная мудрость предостерегает от жизни в долг. Стоит стараться не занимать деньги без насущной необходимости и избегать кредитов.

Считается, что жизнь "в долг" программирует человека на финансовые трудности в будущем.

Соблюдение этих простых правил может помочь поддерживать порядок в финансах и сформировать более внимательное отношение к деньгам.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

