Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

Когда стоит посещать кладбище, какие дни считаются поминальными и каких правил нужно придерживаться, чтобы правильно почтить память близких.

Как часто можно посещать кладбище

Как часто можно ходить на кладбище

Когда лучше воздержаться от посещения кладбища

Вопрос о том, как часто нужно ходить на кладбище, возникает у многих, кто хочет почтить память близких, не нарушая при этом духовных заповедей. Посещение кладбища — это не только обязанность, но и способ сохранить связь с предками. Существуют определенные правила и даты, когда такие посещения наиболее уместны, а когда лучше от них воздержаться — Главред расскажет подробнее.

Как правильно чтить память умерших и поддерживать порядок на местах упокоения, рассказывают специалисты компании "Дерево Памяти".

Когда обязательно идти на кладбище: главные поминальные дни

По церковным традициям существуют особые дни, когда молитва и присутствие на кладбище считаются обязательными:

После похорон: традиционно могилу посещают на 3-й, 9-й и 40-й дни, а также в первую годовщину смерти.

традиционно могилу посещают на 3-й, 9-й и 40-й дни, а также в первую годовщину смерти. Радоница (Проводы): главный поминальный день, приходящийся на 9-й день после Пасхи. Это время, когда живые делятся с умершими радостью Воскресения Христова.

главный поминальный день, приходящийся на 9-й день после Пасхи. Это время, когда живые делятся с умершими радостью Воскресения Христова. Родительские субботы: в частности, Мясопустная (перед Великим постом), Троицкая (перед праздником Троицы) и Дмитриевская (первая суббота ноября).

Можно ли часто ходить на кладбище: что говорят традиции

Церковь не запрещает посещать могилы тогда, когда вы этого желаете, однако не рекомендуется делать это ежедневно. Считается, что чрезмерная скорбь может "тревожить" душу покойного. Лучшим способом проявить заботу является искренняя молитва дома или в храме.

Когда лучше не ходить на кладбище: важные ограничения

Существуют дни и правила, о которых стоит помнить, чтобы не нарушать духовный покой:

Большие праздники: на Пасху, Рождество, Троицу и Благовещение посещать кладбище не принято. В эти дни, согласно верованиям, души находятся рядом с родными в храмах.

на Пасху, Рождество, Троицу и Благовещение посещать кладбище не принято. В эти дни, согласно верованиям, души находятся рядом с родными в храмах. Время суток: посещать могилы лучше в первой половине дня. После обеда ходить на кладбище не рекомендуется.

посещать могилы лучше в первой половине дня. После обеда ходить на кладбище не рекомендуется. Личные даты: день рождения покойного обычно чтят молитвой в церкви или дома, а не посещением могилы.

день рождения покойного обычно чтят молитвой в церкви или дома, а не посещением могилы. Беременность: народные традиции и советы священников часто предостерегают беременных женщин от посещения кладбищ из-за особого эмоционального состояния.

Как вести себя на кладбище

Помните, что кладбище — это место покоя. Здесь не стоит употреблять алкоголь, устраивать застолья или оставлять мусор. Самое главное, в чем нуждаются умершие, — это наша память, опрятный вид их последнего пристанища и искренняя молитва.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Дерево памяти" "Дерево памяти" — это украинская цифровая платформа, которая сочетает почитание памяти с практическими ритуальными услугами. Сайт позволяет создавать персональные онлайн-страницы с биографиями, фотографиями и воспоминаниями о близких, доступ к которым можно получить через QR-коды на памятниках. Помимо цифрового архива, сервис предлагает профессиональный уход за могилами

