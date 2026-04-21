Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

Марина Иваненко
21 апреля 2026, 18:54
Когда стоит посещать кладбище, какие дни считаются поминальными и каких правил нужно придерживаться, чтобы правильно почтить память близких.
Как часто можно посещать кладбище
Как часто можно посещать кладбище

О чем вы узнаете

  • Как часто можно ходить на кладбище
  • Когда лучше воздержаться от посещения кладбища

Вопрос о том, как часто нужно ходить на кладбище, возникает у многих, кто хочет почтить память близких, не нарушая при этом духовных заповедей. Посещение кладбища — это не только обязанность, но и способ сохранить связь с предками. Существуют определенные правила и даты, когда такие посещения наиболее уместны, а когда лучше от них воздержаться — Главред расскажет подробнее.

Как правильно чтить память умерших и поддерживать порядок на местах упокоения, рассказывают специалисты компании "Дерево Памяти".

видео дня

Когда обязательно идти на кладбище: главные поминальные дни

По церковным традициям существуют особые дни, когда молитва и присутствие на кладбище считаются обязательными:

  • После похорон: традиционно могилу посещают на 3-й, 9-й и 40-й дни, а также в первую годовщину смерти.
  • Радоница (Проводы): главный поминальный день, приходящийся на 9-й день после Пасхи. Это время, когда живые делятся с умершими радостью Воскресения Христова.
  • Родительские субботы: в частности, Мясопустная (перед Великим постом), Троицкая (перед праздником Троицы) и Дмитриевская (первая суббота ноября).

Можно ли часто ходить на кладбище: что говорят традиции

Церковь не запрещает посещать могилы тогда, когда вы этого желаете, однако не рекомендуется делать это ежедневно. Считается, что чрезмерная скорбь может "тревожить" душу покойного. Лучшим способом проявить заботу является искренняя молитва дома или в храме.

Когда лучше не ходить на кладбище: важные ограничения

Существуют дни и правила, о которых стоит помнить, чтобы не нарушать духовный покой:

  • Большие праздники: на Пасху, Рождество, Троицу и Благовещение посещать кладбище не принято. В эти дни, согласно верованиям, души находятся рядом с родными в храмах.
  • Время суток: посещать могилы лучше в первой половине дня. После обеда ходить на кладбище не рекомендуется.
  • Личные даты: день рождения покойного обычно чтят молитвой в церкви или дома, а не посещением могилы.
  • Беременность: народные традиции и советы священников часто предостерегают беременных женщин от посещения кладбищ из-за особого эмоционального состояния.

Как вести себя на кладбище

Помните, что кладбище — это место покоя. Здесь не стоит употреблять алкоголь, устраивать застолья или оставлять мусор. Самое главное, в чем нуждаются умершие, — это наша память, опрятный вид их последнего пристанища и искренняя молитва.

Об источнике: "Дерево памяти"

"Дерево памяти" — это украинская цифровая платформа, которая сочетает почитание памяти с практическими ритуальными услугами. Сайт позволяет создавать персональные онлайн-страницы с биографиями, фотографиями и воспоминаниями о близких, доступ к которым можно получить через QR-коды на памятниках. Помимо цифрового архива, сервис предлагает профессиональный уход за могилами

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник кладбища интересные новости
Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять