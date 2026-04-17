Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

Нужно ли сжигать вещи умершего — священник объясняет, почему это не обязательно и как правильно распорядиться имуществом без предрассудков и страхов.

https://glavred.info/primety/spalyuvati-chi-rozdavati-svyashchennik-poyasniv-shcho-robiti-z-rechami-pomerloji-lyudini-10757570.html Ссылка скопирована

Нужно ли сжигать вещи умершего?

О чем вы узнаете:

Действительно ли нужно сжигать вещи умершего

Как правильно распорядиться имуществом умершего

После смерти близкого человека родственники часто сталкиваются с вопросом о том, как правильно поступить с его имуществом. В народе существует распространенное убеждение, что всю одежду и личные вещи умершего нужно обязательно сжечь. Такие советы обычно объясняют страхом перед "плохой энергетикой" или определенными мистическими ритуалами, однако с точки зрения церкви и здравого смысла подобные действия выглядят совсем иначе — подробнее расскажет Главред.

Священник Алексей Филюк объясняет , почему не стоит придерживаться подобных традиций и как лучше распорядиться вещами умершего.

видео дня

Почему сжигать вещи после смерти — распространенный миф

Священник подчеркивает, что требование сжигать имущество является неправильным. Он отмечает: если следовать такой логике, то пришлось бы сжигать и недвижимость, и автомобили, и документы на землю, которые принадлежали покойному. Чаще всего люди сжигают только одежду или постельное белье, потому что "брезгуют" ими, а это не имеет ничего общего с духовностью или церковными канонами.

В каких случаях вещи действительно можно сжечь

Существуют случаи, когда сжигание вещей оправдано, но только из практических соображений. Это касается предметов, которыми пользовался тяжелобольной лежачий человек. Если эти вещи изношены, загрязнены или их невозможно должным образом очистить для дальнейшего использования, их действительно можно сжечь или просто утилизировать. Это вопрос гигиены и удобства, а не обязательный ритуал.

Видео о том, нужно ли сжигать вещи умершего, можно посмотреть здесь:

Как правильно поступить с вещами умершего

Вместо уничтожения нормальной одежды или обуви священник советует заниматься делами милосердия. Лучше раздать хорошие вещи людям, которые в них нуждаются. Это принесет гораздо больше пользы, чем просто сожженный текстиль. Таким образом память о человеке чтится добрым делом, что значительно важнее суеверных действий. Алексей Филюк призывает не заниматься бессмысленными вещами и желает всем Божьей защиты.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред