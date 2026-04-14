Почему беременным запрещают ходить на кладбище: народные поверья против реальности

Марина Иваненко
14 апреля 2026, 19:00
Можно ли беременным посещать кладбище — объяснения священника, позиция церкви и развенчание распространенных мифов. Действительно ли существует опасность для будущего ребенка.
Можно ли беременным ходить на кладбище
Можно ли беременным ходить на кладбище / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Можно ли беременной женщине посещать кладбище
  • Что об этом говорит церковь

В обществе существует много споров и народных примет относительно того, стоит ли беременным женщинам ходить на кладбище. Многие считают, что это место обладает негативной энергетикой, которая может навредить будущему ребенку. Однако с точки зрения церкви большинство таких предостережений являются лишь суевериями, не имеющими реального основания. Главред расскажет подробнее.

Четкий ответ на вопрос, можно ли беременным ходить на кладбище, дал священник Василий Колодий. Он отметил, что беременная женщина не должна бояться посещать могилы родных людей, если испытывает в этом потребность или хочет почтить память близких перед большими праздниками.

Почему церковь не запрещает посещение кладбища

Священник подчеркивает, что жизнь — это дар Божий, и она не может исчезнуть просто от пребывания на кладбище. Он призывает людей мыслить критически и не поддаваться примитивным страхам. Настоящей угрозой для ребенка является неправильный образ жизни или вредные привычки, а не молитва у могил предков.

Если Бог вдыхает жизнь, то она не может так просто исчезнуть. Мы можем лишить ее только абортами или неправильным образом жизни. А кладбище ее не убьет, — объясняет Василий Колодий.

Как говорить с детьми о смерти: советы священника

Отдельно священник обращает внимание на то, что не стоит скрывать тему смерти от молодого поколения. Он считает необходимым брать детей на кладбище, чтобы они понимали реальность окружающего мира и знали свою историю.

  • Ребенок должен понимать, почему родные плачут и что жизнь каждого человека имеет свое начало и конец.
  • Когда на кладбище приходят родители с детьми, это свидетельствует о том, что память об умерших жива.

Не нужно ограждать детей от реальности, от ситуаций, происходящих вокруг нас. Дети должны это пережить, понять, почему все плачут, — говорит священник.

Беременность и кладбище: символ продолжения рода

По мнению отца Василия, присутствие беременной женщины на кладбище — это подтверждение того, что жизнь продолжается. Это не является чем-то плохим или опасным, а наоборот — свидетельствует о связи между поколениями. Поездка на кладбище часто связана с уборкой могил или церковными праздниками, такими как Пасха. Новая жизнь, которую носит женщина, является лучшим доказательством того, что род продолжается.

О личности: Отец Василий Колодий

Отец Василий Колодий — известный украинский священник, проповедник и духовный наставник. Его деятельность сосредоточена на духовном просвещении, помощи людям в поиске смысла жизни и решении сложных жизненных и религиозных вопросов. Отец Василий известен своим даром объяснять сложные богословские истины простым, доступным языком, что привлекает к его проповедям тысячи верующих. Он активно использует современные средства коммуникации, в частности видеоформаты, чтобы доносить слово Божье до более широкой аудитории. Его наставления о молитве, покаянии и отношениях с Богом помогают многим обрести душевный покой и укрепить веру.

