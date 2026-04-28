Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участке

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 03:27
Фиолетовые цветы на газоне — тревожный сигнал. Действовать нужно как можно быстрее.
Ползучий плющ к любит тень и влагу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Glechoma hederacea — агрессивный сорняк, который быстро разрастается
  • Лучший способ борьбы — раннее обнаружение и полное удаление
  • В сложных случаях эффективны гербициды

Если вы заметили на своем участке растение с фиолетовыми цветами и зубчатыми листьями в форме сердца, то нужно действовать максимально быстро. Это растение называется ползучий плющ (Glechoma hederacea), и оно может очень быстро заполонить газон и клумбы.

Плющ ползучий — инвазивное, сорное, многолетнее растение из семейства мятных. Он вырастает менее чем на 30 см в высоту, но разветвляется, образуя плотный ковер из стеблей и листьев, пишет Southern Living.

видео дня

После цветения плющ может размножаться семенами, но чаще всего новые растения образуются из столонов. Стебель (или столон) изгибается вниз и ползет на 75 см по земле, образуя новые корни в узлах. Корневищные корни распространяются горизонтально под поверхностью почвы, обеспечивая дальнейшее распространение этого многолетнего растения, даже если оно переходит в состояние покоя в жаркую погоду.

Иногда бывает сложно отличить плющ ползучий от других похожих сорняков, таких как яснотка, мальва обыкновенная и пурпурная крапива. Однако со всеми этими растениями можно бороться одними и теми же методами.

Что любит плющ

Хотя плющ ползучий предпочитает влажные, затененные места под деревьями и кустарниками, его агрессивный характер позволяет ему адаптироваться практически к любой среде обитания. Он прекрасно растет на уплотненной, бедной питательными веществами, плохо дренированной почве.

По мере распространения он конкурирует с другими растениями и высасывает из них сок, в том числе из газонных трав.

Как бороться с плющом: профилактические меры

Этот сорняк лучше всего растет на открытых участках с бедной почвой, поэтому поддержание густой и здоровой травы на газоне — отличная защита от его нашествия.

Следует подстригать деревья и кустарники, чтобы обеспечить газону достаточно солнечного света. Его нужно регулярно подкармливать и обильно поливать.

Эксперты советуют косить газон достаточно часто, чтобы поддерживать его на нужной высоте для интенсивного роста.

Если внимательно следить за газоном, то можно вовремя заметить первые ростки плюща ползучего. Таким образом, от него можно быстро избавиться, прополов сорняки вручную небольшой садовой лопаткой. Важно удалить все части корней и стеблей, чтобы предотвратить повторный рост. Если распространение плюща более обширное, используйте инструмент для удаления дерна или газонокосилку, чтобы очистить заросший участок. Затем засейте газон новой травой.

В цветниках и садах можно удалить растение вручную. Лучше всего удалять растение до или вскоре после цветения, чтобы предотвратить образование семян и образование новых корней из-за изгиба столонов.

Если вам не удаётся справиться с плющом в затенённых и влажных местах газона, попробуйте заменить траву теневыносливыми почвопокровными растениями или замульчировать газон толстым слоем мульчи толщиной не менее 15 сантиметров.

К сожалению, физические барьеры, такие как металлическая или пластиковая окантовка, не смогут остановить рост плюща, поскольку его корни находятся под землёй.

Как избавиться от плюща с помощью гербицидов

Гербициды для широколистных сорняков являются наиболее надежным методом борьбы с плющом ползучим. Однако даже гербициды могут быть не полностью эффективны, если их использовать неправильно. Ищите препараты, содержащие триклопир или 2,4-D, которые наиболее эффективны против плюща ползучего. стоит отметить, что плющ - адаптивное растение и может выработать устойчивость к одному гербициду. Поэтому при борьбе с этим сорняком, чередуйте гербициды с этими активными веществами или выбирайте препараты, содержащие оба активных вещества.

Для достижения наилучших результатов обработайте газоны и сады гербицидом в соответствии с инструкцией на этикетке осенью, начиная с конца сентября. Повторную обработку проведите через месяц. Осенью плющ поглощает гербициды вместе с питательными веществами, необходимыми для зимовки, через свои корни.

Обработку сада нельзя проводить в ветреные дни. Также необходимо защищать другие растения в саду с помощью барьера, например, ведра, ящика или полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить проблемы, связанные с распространением гербицида.

Можно надеть резиновые перчатки, смочить губку гербицидом и протереть им листья сорняков.

В целом, лучший способ полностью искоренить плющ ползучий на газоне и в саду — это постоянный мониторинг и удаление растений. Удаляйте растения, пока они еще маленькие, чтобы предотвратить их разрастание по газонам и клумбам.

Смотрите видео - Как избавиться от сорняка навсегда:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сорняки сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять