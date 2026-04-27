Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

Для многих пирожки — любимое блюдо с детства. Чтобы приготовить их по классическому рецепту, нужно потратить много времени. Однако выяснилось, что есть рецепт пирожков, приготовление которых займет считанные минуты.
Главред узнал, что украинская блогерша под ником valerikiry в TikTok рассказала, как приготовить такие пирожки.
Пирожки без замеса теста — рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 3 шт.
- Творог 150 г
- Твердый сыр 60 г
- Мука 30 г
- Зелень
Два яйца варим и нарезаем на мелкие кусочки. Добавляем к ним сырое яйцо, творог, натертый твердый сыр, муку, зелень и любимые специи. Перемешиваем все ингредиенты.
Формируем из теста пирожки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить пирожки без замеса теста:
@valerikiry
Нежные внутри, румяные снаружи и готовятся буквально за считанные минуты ? Идеально для завтрака, перекуса или легкого ужина. ? Ингредиенты: ? 2 вареных яйца ? 1 сырое яйцо ? 150 г творога ? 60 г твёрдого сыра ? 30 г муки ? Зелень (у меня лук) ?сушеный чеснок и смесь перцев по вкусу Ямуна ? Щепотка морской соли от Ямуна — маленький лайфхак, который делает вкус выпечки более насыщенным и сбалансированным ?Все смешать, сформировать любую форму и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или йогуртовым соусом ?♬ Spring of peace - Heitor Tremblay
Об источнике: valerikiry
valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарная блогерша. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред