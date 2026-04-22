Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

Анна Косик
22 апреля 2026, 14:45
Рецепт котлет в духовке, которые поразят своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 5-7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
котлеты
Рецепт божественных котлет без жарки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты — универсальное блюдо, которое может дополнить любой прием пищи. Но чтобы они получились сочными и вкусными, важно правильно их приготовить. И для этого даже не обязательно использовать сковороду.

Главред узнал, что нежные и сочные котлеты можно приготовить в духовке. Рецептом таких котлет в TikTok поделилась украинская блогерша Анна Дидус.

Котлеты в духовке — рецепт

Ингредиенты:

  • Фарш 800 г
  • Батон 5 кусочков
  • Молоко
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 1 зубчик
  • Масло
  • Соль
  • Паприка
Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Заливаем хлеб молоком и оставляем на несколько минут. Далее смешиваем фарш, кусочки батона, измельченный в блендере или мясорубке лук, измельченный чеснок, соль, паприку и любимые специи.

Формируем котлеты и выкладываем на смазанную маслом пергаментную бумагу. Запекаем котлеты в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сочные котлеты в духовке:

@anna_didus Котлеты в духовке, для тех, кто не любит стоять у плиты и жарить, и кому нельзя жареное. ✅фарш — 800 г ✅батон — 5 кусочков (сухой) ✅молоко (чтобы залить батон) ✅лук — 1 крупная головка ✅чеснок — 1 зубчик. ✅соль по вкусу ✅паприка по вкусу ✅приправа к фаршу по вкусу. ✅масло для жарки Фарш можно брать готовый, можно готовить самостоятельно с помощью мясорубки в пропорциях, которые вам нравятся.У меня мясорубки нет, поэтому я использую блендер?. Молока использую столько, чтобы покрыло батон, и он стал мягким. Необходимо тщательно отбивать фарш, чтобы котлеты не трескались и не были жесткими. Запекаю 30 минут, если котлеты большие, меньшие — 25 минут. При t=200. #идея#вкусно#рецепты#готовлю♬ Про Тебе — Dmytro Monatik

О персоне: Анна Дидус

Анна Дидус — украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по уюту и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

