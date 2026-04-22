Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

Котлеты — универсальное блюдо, которое может дополнить любой прием пищи. Но чтобы они получились сочными и вкусными, важно правильно их приготовить. И для этого даже не обязательно использовать сковороду.
Главред узнал, что нежные и сочные котлеты можно приготовить в духовке. Рецептом таких котлет в TikTok поделилась украинская блогерша Анна Дидус.
Котлеты в духовке — рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 800 г
- Батон 5 кусочков
- Молоко
- Лук 1 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Масло
- Соль
- Паприка
Заливаем хлеб молоком и оставляем на несколько минут. Далее смешиваем фарш, кусочки батона, измельченный в блендере или мясорубке лук, измельченный чеснок, соль, паприку и любимые специи.
Формируем котлеты и выкладываем на смазанную маслом пергаментную бумагу. Запекаем котлеты в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25-30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить сочные котлеты в духовке:
@anna_didus Котлеты в духовке, для тех, кто не любит стоять у плиты и жарить, и кому нельзя жареное. ✅фарш — 800 г ✅батон — 5 кусочков (сухой) ✅молоко (чтобы залить батон) ✅лук — 1 крупная головка ✅чеснок — 1 зубчик. ✅соль по вкусу ✅паприка по вкусу ✅приправа к фаршу по вкусу. ✅масло для жарки Фарш можно брать готовый, можно готовить самостоятельно с помощью мясорубки в пропорциях, которые вам нравятся.У меня мясорубки нет, поэтому я использую блендер?. Молока использую столько, чтобы покрыло батон, и он стал мягким. Необходимо тщательно отбивать фарш, чтобы котлеты не трескались и не были жесткими. Запекаю 30 минут, если котлеты большие, меньшие — 25 минут. При t=200. #идея#вкусно#рецепты#готовлю♬ Про Тебе — Dmytro Monatik
Вас может заинтересовать:
- Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе
- Салат из редиса, который будут есть все: простой рецепт за 10 минут
- Божественный форшмак по-одесски за 10 минут — лучший рецепт
О персоне: Анна Дидус
Анна Дидус — украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по уюту и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.
