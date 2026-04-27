Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

Дарья Пшеничник
27 апреля 2026, 15:15
Опытные агрономы предостерегают от слишком раннего посева: если высадить семена или рассаду в холодную почву, всходы задержатся на целых 10–14 дней.
Когда можно сеять огурцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда сеять огурцы в открытый грунт

  • Какие признаки подскажут безопасное время для посева огурцов

  • Когда сеять огурцы по лунному календарю

Несмотря на календарную весну, холодный конец апреля задерживает старт огуречного сезона в Украине — и агрономы предупреждают, что спешить с высадкой сейчас опасно. Огурцы остаются одной из самых чувствительных к холоду культур, а температурные колебания весны 2026 года могут определить, получит ли огородник хрустящие зеленые плоды или столкнется с горечью и деформациями плодов, пишет ТСН.

Почему огурцы так боятся холода

Корневая система огурца — настоящий "тропический гость". По данным специалистов, критической границей для корней является +8 °C: ниже этого порога ткани начинают отмирать. Даже если растение выживает, побеги становятся чрезвычайно уязвимыми к стрессу, что часто провоцирует горечь или искривление плодов. Поэтому слишком ранний посев — рискованный шаг: в холодной почве всходы могут задержаться на 10–14 дней, а растение стартует ослабленным.

Оптимальные условия для посева

Агрономы отмечают: для стабильного роста почва на глубине 10 см должна прогреться до +14–16 °C, а дневная температура воздуха — держаться в пределах +18–25 °C. В таких условиях лозы быстро наращивают зелень, цветы не осыпаются, а первые огурцы созревают уже через 35–45 дней.

Сроки посева в Украине в 2026 году

Единой даты для всей страны не существует — все зависит от микроклимата. Именно поэтому агрономы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на реальные показатели температуры и состояние почвы. Чтобы определить готовность земли, самым точным инструментом остается почвенный термометр. Вечером его погружают на 10 см, а утром оценивают результат. Если показатель ниже +14°C — стоит подождать.

Для тех, кто хочет "стартовать" раньше, есть лайфхак: накрыть грядку черной пленкой за неделю до посева. Это ускоряет прогревание на 2–3°C и позволяет высадить огурцы примерно на 5 дней раньше.

Народные приметы, которые работают

Когда термометра под рукой нет, украинцы традиционно обращаются к природе. Самый точный сигнал — береза: если листок размером со старый "серебряк", земля уже достаточно теплая. Другие природные индикаторы:

  • Клен — массовое цветение означает стабильное тепло.
  • Одуванчик — подтверждает окончание холодных ночей.
  • Ива — "котики" сигнализируют о начале подготовки.
  • Черемуха — после ее отцветания риск заморозков минимален.
  • Яблоня — массовое осыпание лепестков означает безопасный период.

Особое место занимает 6 мая — день святого Юрия, который традиционно считался началом массовой посадки огурцов.

Лунный календарь 2026 года

Сторонники биодинамического подхода ориентируются на фазу Луны. Лучшее время — растущая Луна в знаках Тельца или Рака. В мае 2026 года благоприятными датами считаются: 6–8, 20–22 и 27–28 мая. Впрочем, агрономы напоминают: даже самая лучшая дата не сработает, если на улице дождь или ветер более 5 м/с.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

