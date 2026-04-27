Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

Дарья Пшеничник
27 апреля 2026, 14:08
Эти простые домашние методы помогают значительно улучшить качество урожая без дорогих удобрений.

Лучшие домашние удобрения для моркови / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие лучшие домашние удобрения для моркови
  • Как их правильно использовать

Морковь остается одной из самых прихотливых культур на огороде. Даже опытные огородники признаются, что вместо ровных и сочных корнеплодов часто получают мелкие, разветвленные или потрескавшиеся.

Специалисты объясняют, что проблема редко связана с сортом — решающим фактором становится правильное питание на ранних и средних этапах роста. Об этом пишет ТСН.

Домашние подкормки, которые действительно работают

Огородники все чаще возвращаются к простым натуральным растворам, которые не уступают магазинным удобрениям. Они не только улучшают структуру почвы, но и влияют на вкус и форму корнеплодов.

Дрожжевая подкормка

Дрожжи активизируют почвенную микрофлору и ускоряют развитие корневой системы. Благодаря этому морковь растет дольше, ровнее и без характерных "вилок". Для раствора берут ложку сухих дрожжей, растворяют в теплой воде, добавляют сахар и настаивают несколько часов. Поливают междурядья, чтобы не обжечь молодые растения.

Древесная зола

Зола — природный источник калия, который отвечает за вкус и структуру корнеплодов. После такой подкормки морковь становится слаще, ровнее и лучше хранится. Один стакан золы настаивают в ведре воды сутки и поливают под корень.

Настой луковой шелухи

Луковая шелуха содержит природные антисептики, которые снижают риск грибковых инфекций и отпугивают вредителей. Горсть шелухи заливают горячей водой, настаивают 2–3 дня, разбавляют и используют для полива. Такой настой заметно улучшает общее состояние грядки.

Молочный раствор

Молоко и сыворотка нормализуют микрофлору почвы и влияют на вкусовые качества корнеплодов. Раствор из литра молочного продукта и нескольких литров воды вносят раз в две недели — морковь становится сочнее и ароматнее.

Смотрите видео о том, чем подкормить морковь для щедрого урожая:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

