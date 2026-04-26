Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корни

Эксперт объяснил, как правильно смешивать гранулы с водой для получения концентрированного раствора без потери полезных свойств.

Эксперт поделился рекомендациями по применению готового раствора для различных культур

С началом весеннего сезона перед садоводами и огородниками традиционно встает задача активного стимулирования роста зеленой массы культур.

Как отмечает автор YouTube-канала "Наша дача", одним из самых эффективных решений для этого является органическая подкормка на основе гранулированного куриного помета, известного как "Курник".

Главред решил рассмотреть эту методику подробнее, поскольку она набирает популярность среди дачников благодаря сочетанию высокой эффективности, доступности и экологичности.

По словам автора методики, это органическое удобрение ценится не только за способность повышать урожайность, но и за комплексное воздействие на почву. Оно улучшает структуру земли и способствует восстановлению гумусного слоя, что критически важно для долгосрочного земледелия.

Состав и преимущества удобрения

Гранулированный куриный помет содержит до 80% органического вещества. В его составе присутствуют основные макроэлементы — азот, фосфор и калий, а также кальций, магний, сера и широкий спектр микроэлементов, среди которых железо, марганец и цинк.

Отдельным преимуществом является нейтральный уровень кислотности, что позволяет использовать удобрение для большинства сельскохозяйственных культур без риска повреждения растений. Это также способствует получению более экологически чистой продукции.

Как приготовить рабочий раствор

Эксперт подчеркивает важность соблюдения технологии приготовления. Для этого рекомендуется использовать только пластиковые или эмалированные емкости, поскольку металл быстро разрушается под действием органической массы.

Концентрат готовится в соотношении 1:1 — гранулы смешиваются с водой. Например, на три объема помета добавляют три объема чистой воды. Смесь тщательно перемешивают до начала растворения.

Для повышения эффективности удобрения в раствор добавляют биопрепараты на основе полезных микроорганизмов, в частности "Байкал". На небольшой объем достаточно около 150 мл препарата. Это способствует активному разложению органических веществ и повышает доступность питательных элементов для растений.

После смешивания емкость плотно закрывают, чтобы избежать распространения запаха и обеспечить процесс ферментации. Созревание длится 3–4 дня в зависимости от температуры воздуха. Признаком готовности является появление пузырьков на поверхности.

Правильное использование

Полученный концентрат нельзя использовать в чистом виде. Для подкормки 0,5 литра раствора разводят в 10 литрах воды.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

