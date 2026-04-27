Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назад

Объединение литовских и русских земель в XIV веке стало основой государства, которое оказало влияние на развитие украинских территорий и на карту Европы.

Где жили украинцы 500 лет назад — какие исторические границы Украины

О чем идет речь в материале:

Где жили украинцы 500 лет назад

Каковы исторические границы Украины

Какими были украинские земли в средние века

Современные границы Украины — это лишь небольшая часть исторической картины. Древние карты и источники свидетельствуют, что территории, где жили украинцы, были значительно шире, а политическая карта менялась вместе с событиями в Европе. Об этом рассказывает основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, как менялись границы Украины 500 лет назад.

Королевство Русь: как Галичина оказалась под властью Польши

По словам Галимова, в 1340 году умер Юрий II Болеслав — польский князь, которого бояре пригласили на трон королевства Русь из-за династической связи с Данилом Галицким. Он так и не смог стать правителем масштаба своих предшественников — и после его смерти Галичина перешла под влияние польского короля. Именно с этого момента начинается разрыв между Галичиной и остальными украинскими землями, который длился несколько веков.

Как появилось Великое княжество Литовское и Русское

В 1316 году великий князь Гедимин начал объединять литовские и русские земли. Уже к середине XIV века это государство простиралось от Балтийского до Черного моря — и официальным языком в нем была русская, то есть староукраинская.

"Гедимин не осуществляет завоевания. Это было именно добровольное объединение с сохранением абсолютно всех культурных, политических и национальных традиций. А также сохранением земель и владений. И более того — сами литовские элиты перенимают русский, то есть староукраинский язык, а также письменность", — объясняет Аким Галимов.

Уже в середине XIV века на карте Европы появилось гигантское государство — Великое княжество Литовское и Русское, которое простиралось от Балтийского до Черного моря. В его состав входили:

земли современной Литвы и Беларуси;

значительная часть современной Украины — Киевщина, Волынь, Подолье и Черниговщина;

часть современных Польши и России.

Галичина оставалась в составе польского королевства, Закарпатье — венгерского.

Кто основал Одессу и Николаев — история юга Украины

В видео говорится о том, что в конце XIV века великий князь Витовт строил города на черноморском побережье там, где у Золотой Орды не было ни одного гарнизона.

"Формально земли Причерноморья, населенные кочевыми племенами предков крымских татар-кипчаков, принадлежат Золотой Орде. Однако монгольское государство не построило там ни своих крепостей, ни даже небольших стационарных гарнизонов. Поэтому на самом деле Причерноморье не принадлежит никому", — отмечает Галимов.

Витовт действовал системно: укрепил приграничные города Винницу, Черкассы и Брацлав, а затем построил новые — Куцюбеев (будущий Хаджибей, на месте которого позже возникнет Одесса), Дашев (ныне Очаков) и Береслав. В городе Виноградная Круча, ныне Николаев, начала действовать таможня.

Битва на Ворскле

В 1399 году Витовт потерпел сокрушительное поражение от золотоордынцев в битве на реке Ворскле. Погибли десятки тысяч воинов, среди которых множество представителей элиты — князей и бояр. Государство лишилось выхода к Черному морю.

"Многие современные историки склоняются к мнению, что неспособность государства защитить южные границы заставляет местное русское население самостоятельно заботиться об обороне. И именно это способствует появлению казачества", — говорит Аким Галимов.

Луцк — дипломатическая столица Европы начала XV века

После поражения на Ворскле Витовт нуждался в сильном союзнике и обратился к Польше. Переговоры велись из его резиденции в Луцке — и именно этот город в начале XV века стал одной из главных дипломатических площадок континента.

"В начале XV века этот город становится одним из главных политических центров Европы. Туда приезжают европейские монархи", — резюмирует Галимов.

О личности: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

