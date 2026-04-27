Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сеть

Кристина Трохимчук
27 апреля 2026, 13:51
Украинская модель показала свою свадьбу мечты.
Ника Ломия - свадьба
Ники Ломия - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ника Ломия

Вы узнаете:

  • Кто такая Ника Ломия
  • Как она познакомилась с мужем-миллионером

Сеть поразили кадры со свадьбы грузинско-украинского бизнесмена Ники Ломия с его избранницей, украинской моделью Никой. Главред расскажет, что известно о девушке, которая отгуляла свадьбу мечты в Каннах и проснулась знаменитой.

Кто такая Ника Ломия

По информации OBOZ.ua, Ника родом из Харькова и строила там карьеру модели до начала полномасштабного вторжения. Девушка участвовала в конкурсах красоты и даже представляла родной город на "Мисс Украина". После начала большой войны она переехала в Монако, где продолжила свою деятельность, хотя и не так активно, как раньше.

видео дня
Ника Ломия - модель
Ника Ломия - модель / фото: instagram.com, Ника Ломия

"Я всю жизнь работала моделью. Шоурумы, показы, съемки. Все, как вы видите эту сферу, все это я делала, плюс координировала моделей и была модельным менеджером. Это была моя основная сфера деятельности. Я всю жизнь с детства в фэшн", — писала Ника.

Несмотря на роскошную жизнь за границей, модель не забывает о родной стране и посещает Украину.

"Из-за войны переехала. Вот вчера была (дома в Украине — прим. ред.). Кушала самую вкусную в мире еду", — сообщала девушка.

Ника Ломия - биография
Ника Ломия - биография / фото: instagram.com, Ника Ломия

Как познакомилась с Ники Ломия

В своем Instagram модель рассказала и о знакомстве с бизнесменом Никой Ломия, за которого впоследствии вышла замуж. Девушка призналась, что их первое свидание прошло в сети ресторанов быстрого питания. Себя же Ника называет неприхотливой.

"Мое первое свидание с мужчиной состоялось в "Макдональдсе". Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком", — считает модель.

Ника Ломия - предложение руки и сердца
Ника Ломия - предложение руки и сердца / скрин из видео

Также Ника поделилась, что ее модельная карьера приостановилась из-за постоянных переездов, и сейчас она сосредоточена на личной жизни.

"Я сейчас ушла больше в семью, поэтому пока нет возможности летать на работу в другую страну. В моем случае не получается совмещать карьеру с семьей спокойно, так как нужно часто уезжать, улетать либо нужно находиться в одном месте постоянно для сотрудничества", — поделилась она.

Свадьба в Каннах
Свадьба в Каннах / скрин из видео

Свадьба Ники Ломия — кто жених

Избранником модели стал предприниматель Ники Ломия. В своем аккаунте в LinkedIn он называет себя одним из ключевых архитекторов успеха компании "Spribe", прошедшим путь от операционного директора до члена совета директоров. Он является соучредителем IT-компании, которая с 2018 года занимается разработкой платформ для онлайн-казино с офисами в Киеве и Варшаве.

Ника Ломия с женихом
Ника Ломия с женихом / скрин из видео

Стоимость свадьбы Ники Ломия с украинской моделью

Одна из самых обсуждаемых свадеб 2026 года прошла с настоящим размахом. В течение двух дней гостей развлекали американский певец Рики Мартин и российские артисты Валерий Меладзе с Максимом Галкиным. Само торжество прошло на исторической вилле в Каннах с видом на Средиземное море. О масштабе свадьбы можно судить по гонорарам приглашенных звезд — только на Рики Мартина пара, по неофициальным данным, потратила 1,5 миллиона долларов, тогда как российские артисты получили гонорары свыше 100 тыс. евро.

Ранее Главред сообщал, что популярный украинский блогер Николас Карма, прославившийся благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?", поделился подробностями серьезной операции. Из-за грыжи в шейном отделе позвоночника у него периодически парализовало пальцы рук.

Также свадьба украинской пары в Каннах стала одной из самых обсуждаемых тем в сети. На мероприятии выступили Валерий Меладзе, который молчит о войне, и Максим Галкин, который открыто поддерживает Украину. Артисты получили внушительные гонорары за свои выступления на торжестве.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Галкин Валерий Меладзе Рики Мартин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:16Война
Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

13:03Украина
Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:46Синоптик
Популярное

Ещё
Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Последние новости

15:28

15:15

14:51

14:45

14:37

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:08

14:05

14:00

13:59

13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

13:03

12:35

12:22

11:46

11:39

11:37

11:23

11:16

10:55

10:20

10:06

09:51

09:38

09:09

09:06

08:32

08:12

08:12

08:10

08:05

07:29

06:51

05:30

05:11

04:30

03:30

02:33

02:11

02:02

00:56

00:04

26 апреля, воскресенье
23:55

23:05

22:29

22:18

22:13

21:56

21:37

21:15

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять