"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сеть

Украинская модель показала свою свадьбу мечты.

Ники Ломия - свадьба



Кто такая Ника Ломия

Как она познакомилась с мужем-миллионером

Сеть поразили кадры со свадьбы грузинско-украинского бизнесмена Ники Ломия с его избранницей, украинской моделью Никой. Главред расскажет, что известно о девушке, которая отгуляла свадьбу мечты в Каннах и проснулась знаменитой.

Кто такая Ника Ломия

По информации OBOZ.ua, Ника родом из Харькова и строила там карьеру модели до начала полномасштабного вторжения. Девушка участвовала в конкурсах красоты и даже представляла родной город на "Мисс Украина". После начала большой войны она переехала в Монако, где продолжила свою деятельность, хотя и не так активно, как раньше.

Ника Ломия - модель

"Я всю жизнь работала моделью. Шоурумы, показы, съемки. Все, как вы видите эту сферу, все это я делала, плюс координировала моделей и была модельным менеджером. Это была моя основная сфера деятельности. Я всю жизнь с детства в фэшн", — писала Ника.

Несмотря на роскошную жизнь за границей, модель не забывает о родной стране и посещает Украину.

"Из-за войны переехала. Вот вчера была (дома в Украине — прим. ред.). Кушала самую вкусную в мире еду", — сообщала девушка.

Ника Ломия - биография

Как познакомилась с Ники Ломия

В своем Instagram модель рассказала и о знакомстве с бизнесменом Никой Ломия, за которого впоследствии вышла замуж. Девушка призналась, что их первое свидание прошло в сети ресторанов быстрого питания. Себя же Ника называет неприхотливой.

"Мое первое свидание с мужчиной состоялось в "Макдональдсе". Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком", — считает модель.

Ника Ломия - предложение руки и сердца

Также Ника поделилась, что ее модельная карьера приостановилась из-за постоянных переездов, и сейчас она сосредоточена на личной жизни.

"Я сейчас ушла больше в семью, поэтому пока нет возможности летать на работу в другую страну. В моем случае не получается совмещать карьеру с семьей спокойно, так как нужно часто уезжать, улетать либо нужно находиться в одном месте постоянно для сотрудничества", — поделилась она.

Свадьба в Каннах

Свадьба Ники Ломия — кто жених

Избранником модели стал предприниматель Ники Ломия. В своем аккаунте в LinkedIn он называет себя одним из ключевых архитекторов успеха компании "Spribe", прошедшим путь от операционного директора до члена совета директоров. Он является соучредителем IT-компании, которая с 2018 года занимается разработкой платформ для онлайн-казино с офисами в Киеве и Варшаве.

Ника Ломия с женихом

Стоимость свадьбы Ники Ломия с украинской моделью

Одна из самых обсуждаемых свадеб 2026 года прошла с настоящим размахом. В течение двух дней гостей развлекали американский певец Рики Мартин и российские артисты Валерий Меладзе с Максимом Галкиным. Само торжество прошло на исторической вилле в Каннах с видом на Средиземное море. О масштабе свадьбы можно судить по гонорарам приглашенных звезд — только на Рики Мартина пара, по неофициальным данным, потратила 1,5 миллиона долларов, тогда как российские артисты получили гонорары свыше 100 тыс. евро.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

