"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сеть

Сеть поразили кадры со свадьбы грузинско-украинского бизнесмена Ники Ломия с его избранницей, украинской моделью Никой. Главред расскажет, что известно о девушке, которая отгуляла свадьбу мечты в Каннах и проснулась знаменитой.
Кто такая Ника Ломия
По информации OBOZ.ua, Ника родом из Харькова и строила там карьеру модели до начала полномасштабного вторжения. Девушка участвовала в конкурсах красоты и даже представляла родной город на "Мисс Украина". После начала большой войны она переехала в Монако, где продолжила свою деятельность, хотя и не так активно, как раньше.
"Я всю жизнь работала моделью. Шоурумы, показы, съемки. Все, как вы видите эту сферу, все это я делала, плюс координировала моделей и была модельным менеджером. Это была моя основная сфера деятельности. Я всю жизнь с детства в фэшн", — писала Ника.
Несмотря на роскошную жизнь за границей, модель не забывает о родной стране и посещает Украину.
"Из-за войны переехала. Вот вчера была (дома в Украине — прим. ред.). Кушала самую вкусную в мире еду", — сообщала девушка.
Как познакомилась с Ники Ломия
В своем Instagram модель рассказала и о знакомстве с бизнесменом Никой Ломия, за которого впоследствии вышла замуж. Девушка призналась, что их первое свидание прошло в сети ресторанов быстрого питания. Себя же Ника называет неприхотливой.
"Мое первое свидание с мужчиной состоялось в "Макдональдсе". Я очень неприхотлива, все зависит от того, с кем ты, а не от самого случая. Даже самая простая вещь может стать самой романтичной, если ты с правильным человеком", — считает модель.
Также Ника поделилась, что ее модельная карьера приостановилась из-за постоянных переездов, и сейчас она сосредоточена на личной жизни.
"Я сейчас ушла больше в семью, поэтому пока нет возможности летать на работу в другую страну. В моем случае не получается совмещать карьеру с семьей спокойно, так как нужно часто уезжать, улетать либо нужно находиться в одном месте постоянно для сотрудничества", — поделилась она.
Свадьба Ники Ломия — кто жених
Избранником модели стал предприниматель Ники Ломия. В своем аккаунте в LinkedIn он называет себя одним из ключевых архитекторов успеха компании "Spribe", прошедшим путь от операционного директора до члена совета директоров. Он является соучредителем IT-компании, которая с 2018 года занимается разработкой платформ для онлайн-казино с офисами в Киеве и Варшаве.
Стоимость свадьбы Ники Ломия с украинской моделью
Одна из самых обсуждаемых свадеб 2026 года прошла с настоящим размахом. В течение двух дней гостей развлекали американский певец Рики Мартин и российские артисты Валерий Меладзе с Максимом Галкиным. Само торжество прошло на исторической вилле в Каннах с видом на Средиземное море. О масштабе свадьбы можно судить по гонорарам приглашенных звезд — только на Рики Мартина пара, по неофициальным данным, потратила 1,5 миллиона долларов, тогда как российские артисты получили гонорары свыше 100 тыс. евро.
Ранее Главред сообщал, что популярный украинский блогер Николас Карма, прославившийся благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?", поделился подробностями серьезной операции. Из-за грыжи в шейном отделе позвоночника у него периодически парализовало пальцы рук.
Также свадьба украинской пары в Каннах стала одной из самых обсуждаемых тем в сети. На мероприятии выступили Валерий Меладзе, который молчит о войне, и Максим Галкин, который открыто поддерживает Украину. Артисты получили внушительные гонорары за свои выступления на торжестве.
Вас может заинтересовать:
- Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном
- 86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит
- Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
