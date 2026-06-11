Стероидный старик: солист группы "Дискотека Авария" изменился до неузнаваемости

Алексей Серов пожаловался на негативные комментарии со стороны своих поклонников.

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Солист "Дискотеки Аварии" не похож на себя / Коллаж Главред, фото Instagram/diskotekaavariya

Кратко:

Что сказал Серов

Как его называют поклонники

Солист когда-то популярной российской музыкальной группы "Дискотека Авария" Алексей Серов пожаловался на токсичные комментарии в свой адрес.

Как пишут российские пропагандисты, артист сообщил, что читает негативные комментарии от своих хейтеров. В частности, он недавно выступил на концерте в Иркутске, где ему и "прилетело".

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Солист Дискотеки Аварии стал непохожим на себя / Фото Instagram/diskotekaavariya

По словам Серова, в соцсети появилось много видео и комментариев после концерта. Часть пользователей, как отметил музыкант, оставили резкие высказывания в его адрес.

Солист Дискотеки Аварии стал непохожим на себя / Фото Instagram/diskotekaavariya

"Позитивные — ладно, это прекрасно. Негативные говорят о том, что я какой-то стероидный старик. "Это чучело вылезло через 20 лет" и все остальное такое. Во-первых, благодарю вас за комментарии. Это все-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество. И вот от группы и от меня лично", — продолжил он.

Солист Дискотеки Аварии стал непохожим на себя / Фото Instagram/diskotekaavariya

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О персоне: Алексей Серов Алексей Серов - российский певец, солист группы "Дискотека Авария". В 2005 году подвергся бандитскому нападению в Москве - ему выстрелили из травматического пистолета в голову. Был трижды женат.

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