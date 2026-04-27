Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Военный омбудсмен Ольга Решетилова подчеркнула, что действующие нормы зачастую остаются лишь на бумаге.

В Украине предлагают установить сроки службы

Ключевые тезисы Решетиловой:

Действующие сроки пребывания на позициях (до 15 дней) часто не соблюдаются

Офис омбудсмена готовит изменения в правила пребывания на фронте

Предлагается ввести четкие сроки службы – 2-3 года

Длительное пребывание на позициях без отдыха существенно снижает эффективность военных. Служба должна иметь четко определенные сроки – 2-3 года. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Офис военного омбудсмена провел исследование психологического состояния защитников. Предварительные результаты свидетельствуют, что длительное пребывание на позициях провоцирует полную апатию.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет — у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным", - подчеркнула Решетилова.

Омбудсмен напомнила, что согласно действующему приказу главкома Александра Сырского, максимальный срок пребывания на позиции должен составлять 15 дней. Однако в реальности эта норма часто не выполняется.

"Это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуосаде", - рассказала она.

Офис омбудсмена готовит предложения главнокомандующему ВСУ об изменении инструкций, чтобы установить реалистичные и обязательные сроки пребывания на линии соприкосновения.

Демобилизация и сроки службы

Решетилова уверена, что демобилизация в Украине станет возможной только при условии эффективного привлечения тех, кто сейчас уклоняется от службы. По данным Минобороны, мобилизационный ресурс составляет 1,6 миллиона человек.

По мнению омбудсмена, служба должна иметь четко определенные сроки — ориентировочно 2–3 года. Определенность, по словам омбудсмена, будет способствовать тому, что люди пойдут служить.

"Надо сказать, что мы проанализировали ошибки и предлагаем прийти на 2–3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо. Очень хорошо, если усилия президента приведут к стабилизации, передышке, и Украина обретет справедливый мир. Но от этого никуда не денутся наши соседи, которые уже 400 лет пытаются нас завоевать. Поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", - сказала Решетилова.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля подал в Верховную Раду законопроекты №15197 и №15198 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 суток.

Также в 2026 году в Украине может стартовать одна из самых глубоких реформ системы мобилизации за время полномасштабной войны. Ключевая идея изменений — разделение функций ТЦК. Мобилизационные структуры могут получить новое название — "Офисы призыва" или "Офисы комплектования".

Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу, направленную на улучшение рекрутинга и условий службы в Силах обороны. Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что первые 10 из 30 проектов реформы уже почти готовы к запуску.

О личности: Ольга Решетилова Ольга Олеговна Решетилова — украинская правозащитница и журналистка. В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил ее своим уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей, в октябре 2025-го — военным омбудсменом. С 27 января в Украине начал работу Офис военного омбудсмена. Активно занимается вопросами условий службы, соблюдения прав военных, мобилизации и взаимодействия государства с обществом.

