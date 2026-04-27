Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Руслана Заклинская
27 апреля 2026, 13:03
Военный омбудсмен Ольга Решетилова подчеркнула, что действующие нормы зачастую остаются лишь на бумаге.
В Украине предлагают установить сроки службы

Ключевые тезисы Решетиловой:

  • Действующие сроки пребывания на позициях (до 15 дней) часто не соблюдаются
  • Офис омбудсмена готовит изменения в правила пребывания на фронте
  • Предлагается ввести четкие сроки службы – 2-3 года

Длительное пребывание на позициях без отдыха существенно снижает эффективность военных. Служба должна иметь четко определенные сроки – 2-3 года. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Офис военного омбудсмена провел исследование психологического состояния защитников. Предварительные результаты свидетельствуют, что длительное пребывание на позициях провоцирует полную апатию.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет — у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным", - подчеркнула Решетилова.

Омбудсмен напомнила, что согласно действующему приказу главкома Александра Сырского, максимальный срок пребывания на позиции должен составлять 15 дней. Однако в реальности эта норма часто не выполняется.

"Это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуосаде", - рассказала она.

Офис омбудсмена готовит предложения главнокомандующему ВСУ об изменении инструкций, чтобы установить реалистичные и обязательные сроки пребывания на линии соприкосновения.

Демобилизация и сроки службы

Решетилова уверена, что демобилизация в Украине станет возможной только при условии эффективного привлечения тех, кто сейчас уклоняется от службы. По данным Минобороны, мобилизационный ресурс составляет 1,6 миллиона человек.

По мнению омбудсмена, служба должна иметь четко определенные сроки — ориентировочно 2–3 года. Определенность, по словам омбудсмена, будет способствовать тому, что люди пойдут служить.

"Надо сказать, что мы проанализировали ошибки и предлагаем прийти на 2–3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо. Очень хорошо, если усилия президента приведут к стабилизации, передышке, и Украина обретет справедливый мир. Но от этого никуда не денутся наши соседи, которые уже 400 лет пытаются нас завоевать. Поэтому в основе мобилизации должно быть стратегическое видение, что мы должны быть милитаризованным обществом, в котором каждый должен быть готов присоединиться к армии", - сказала Решетилова.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля подал в Верховную Раду законопроекты №15197 и №15198 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 суток.

Также в 2026 году в Украине может стартовать одна из самых глубоких реформ системы мобилизации за время полномасштабной войны. Ключевая идея изменений — разделение функций ТЦК. Мобилизационные структуры могут получить новое название — "Офисы призыва" или "Офисы комплектования".

Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу, направленную на улучшение рекрутинга и условий службы в Силах обороны. Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что первые 10 из 30 проектов реформы уже почти готовы к запуску.

Читайте также:

О личности: Ольга Решетилова

Ольга Олеговна Решетилова — украинская правозащитница и журналистка. В декабре 2024 года Владимир Зеленский назначил ее своим уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей, в октябре 2025-го — военным омбудсменом. С 27 января в Украине начал работу Офис военного омбудсмена. Активно занимается вопросами условий службы, соблюдения прав военных, мобилизации и взаимодействия государства с обществом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине омбудсмен мобилизация в армию война России и Украины военный омбудсмен
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять