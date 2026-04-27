Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

Россияне задумываются об отмене парада из-за сильного страха.

Страх россиян превосходит желание продемонстрировать свою "силу" на параде

Что сказал Дикий:

Россияне боятся проводить воздушную часть парада в Москве

Наземный парад на Красной площади под вопросом

Вскоре в стране-агрессоре России будут праздновать 9 мая. Традиционно в этот день в Москве проходит парад, состоящий из воздушной и наземной частей.

Однако в этом году военного парада на Красной площади может и не быть вовсе. Об этом в эфире Radio NV рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, уже сейчас российские чиновники отменили воздушную часть парада, поскольку ПВО страны-агрессора не умеет различать свои и чужие воздушные цели. Из-за этого единственным способом укрыться с неба является отмена парада.

В то же время, как убежден Дикий, в Москве уже размышляют и над тем, чтобы полностью отменить мероприятие. Но даже если наземный парад состоится, он будет существенно отличаться от пафосных празднований 9 мая прошлых лет.

"Даже если они в последний момент все-таки что-то на скорую руку проведут, пробегутся по Красной площади, сам факт, что они вынуждены это готовить в тайне", — добавил он.

Парады к 9 мая — последние новости

Напомним, Главред писал, что в прошлом году в Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях отменили парады к 9 мая. Причиной такого решения были не только опасения оккупантов относительно возможных атак ВСУ.

Ранее стало известно, что Путин боялся удара Украины по Красной площади 9 мая прошлого года. Он переживал, что появится наша баллистика "Гром-2" с дальностью 500 километров, которую ПВО России не смогут перехватить.

В мае 2025 года российские "власти" временно оккупированного Севастополя также отменили парад 9 мая "из соображений безопасности". Это решение было принято после удара украинского морского беспилотника, который 2 мая уничтожил российский истребитель Су-30 вблизи Новороссийска

О личности: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий — украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году — командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

