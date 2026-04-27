Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

Клименко рассказал, как должен готовиться единый законопроект об оружии

Кратко:

Будущий закон должен быть единым для всей страны

Будущий закон не может заменяться подзаконными актами

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, как должен готовиться к рассмотрению в Верховной Раде единый законопроект об оружии для гражданских лиц.

По его словам, обсуждение документа выйдет на новый этап уже в ближайшее время. В консультациях примут участие представители СМИ, профильные эксперты, народные депутаты и военные. Такой формат, по мнению министра, позволит сделать процесс максимально открытым и учесть разные точки зрения, пишет УНИАН.

"Консультации пройдут на этой или следующей неделе. Мы хотим привлечь как можно более широкий круг участников, чтобы это было общегосударственное обсуждение и чтобы понять, на каком этапе мы находимся", - пояснил Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что будущий закон должен быть единым для всей страны и не может заменяться подзаконными актами. Он отметил, что речь идет о важном вопросе безопасности граждан - как в условиях войны, так и в послевоенный период.

По словам министра, ключевая задача - выработать согласованную позицию, которая обеспечит баланс между правами граждан и требованиями безопасности.

Легализация оружия - главное

Как писал Главред, в Украине с новой силой разгорелись дискуссии о легализации короткоствольного огнестрельного оружия после серии резонансных инцидентов со стрельбой, в частности в Киеве и Чернигове. На фоне войны и роста психологической напряженности в обществе вопрос контроля за оборотом оружия вновь стал одним из ключевых в публичном пространстве.

В Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать, сообщал еще в 2022 году министр обороны Алексей Резников.

Кстати, в марте 2021 года Рада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружия.

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

