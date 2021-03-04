Рада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружия

Нардепы не дали добро на легализацию короткоствола / Фото pixabay.com

Верховная Рада Украины не поддержала законопроекты об обороте короткоствольного огнестрельного оружия в Украине.

На своем заседании в четверг, 4 марта, народные избранники провалили голосования по законопроектам №4335 и №4335-1.

Законопроект №4335 получил поддержку всего 88 народных депутатов.

В то же время всего 209 нардепов проголосовали за возвращение законопроекта в комитет для доработки. И только 214 нардепов проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект авторам на дообработку.

В то же время парламент не поддержал и альтернативный законопроект № 4335-1.

Что предлагалось одобрить нардепам:

Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:

Гражданство Украины

Не иметь медицинских противопоказаний

Не иметь судимости, как погашенной так и снятой

Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.

Легализация оборота оружия в Украине: