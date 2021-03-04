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Рада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружия

4 марта 2021, 15:09
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Законопроекты определяли оборот огнестрельного оружия в Украине.

пистолет, рука с пистолетом
Нардепы не дали добро на легализацию короткоствола / Фото pixabay.com

Верховная Рада Украины не поддержала законопроекты об обороте короткоствольного огнестрельного оружия в Украине.

На своем заседании в четверг, 4 марта, народные избранники провалили голосования по законопроектам №4335 и №4335-1.

Законопроект №4335 получил поддержку всего 88 народных депутатов.

В то же время всего 209 нардепов проголосовали за возвращение законопроекта в комитет для доработки. И только 214 нардепов проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект авторам на дообработку.

В то же время парламент не поддержал и альтернативный законопроект № 4335-1.

Что предлагалось одобрить нардепам:

Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

  • А – автоматическое огнестрельное оружие;
  • В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
  • С - короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:

  • Гражданство Украины
  • Не иметь медицинских противопоказаний
  • Не иметь судимости, как погашенной так и снятой
  • Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.

Легализация оборота оружия в Украине:

  • Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
  • 1 марта председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко из-за выявленных нарушений расформировал подразделение контроля за оборотом оружия.
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