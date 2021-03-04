Рада провалила законопроекты о легализации короткоствольного оружия

Законопроекты определяли оборот огнестрельного оружия в Украине.
Верховная Рада Украины не поддержала законопроекты об обороте короткоствольного огнестрельного оружия в Украине.
На своем заседании в четверг, 4 марта, народные избранники провалили голосования по законопроектам №4335 и №4335-1.
Законопроект №4335 получил поддержку всего 88 народных депутатов.
В то же время всего 209 нардепов проголосовали за возвращение законопроекта в комитет для доработки. И только 214 нардепов проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект авторам на дообработку.
В то же время парламент не поддержал и альтернативный законопроект № 4335-1.
Что предлагалось одобрить нардепам:
Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:
- А – автоматическое огнестрельное оружие;
- В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
- С - короткоствольное огнестрельное оружие;
- D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
- Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:
- Гражданство Украины
- Не иметь медицинских противопоказаний
- Не иметь судимости, как погашенной так и снятой
- Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.
Легализация оборота оружия в Украине:
- Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
- 1 марта председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко из-за выявленных нарушений расформировал подразделение контроля за оборотом оружия.
Автор: Алексей Тычина