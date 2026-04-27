Экономия на топливе, которая 'убьет' авто: от чего стоит отказаться водителям

Экономить топливо нужно правильно, чтобы не повредить автомобиль.

Как правильно экономить топливо в авто

Стремление сократить расходы на топливо часто подталкивает водителей к сомнительным экспериментам, которые могут нанести вред автомобилю. В частности, существуют некоторые мифы, которые не только не сэкономят средства, но и принесут большие расходы.

Главред решил разобраться, как не стоит экономить топливо в автомобиле.

Можно ли сэкономить топливо, используя нейтральную передачу

Эксперты Express.co.uk рассказывают, что существует распространенное убеждение, что движение накатом на нейтральной передаче может сэкономить топливо, но это не так.

"Электроника автоматически прекращает подачу топлива во время торможения двигателем, тогда как переход на "нейтралку" лишь лишает водителя возможности быстро маневрировать. Такой подход делает поездку опасной и не дает никакого преимущества в экономии топлива", — говорится в сообщении.

Стоит ли отказываться от кондиционера ради экономии топлива

Специалисты советуют не игнорировать систему кондиционирования воздуха ради экономии топлива.

Отмечается, что полный отказ от ее использования приводит к пересыханию уплотнителей и разгерметизации контура. Впоследствии это обернется дорогостоящим ремонтом, который значительно превысит стоимость нескольких литров сэкономленного бензина.

Как реально экономить топливо в автомобиле

Наиболее эффективными способами экономии топлива являются плавное ускорение и заблаговременное торможение.

"Отказ от агрессивного стиля вождения позволяет уменьшить расход топлива на 10-15% и продлить срок службы тормозной системы. Спокойный ритм движения в городском потоке — это самый простой путь к финансовой выгоде без технических рисков", — отмечают эксперты.

Снижение скорости на трассе со 130 км/ч до 110 км/ч также улучшает топливную экономичность почти на 25%. Все потому, что меньшее аэродинамическое сопротивление на умеренных скоростях позволяет двигателю работать в максимально эффективном режиме.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

