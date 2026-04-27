Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителям

Мария Николишин
27 апреля 2026, 23:12
Экономить топливо нужно правильно, чтобы не повредить автомобиль.
Как правильно экономить топливо в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

  • Как не стоит экономить топливо в автомобиле
  • Что может привести к дорогостоящему ремонту

Стремление сократить расходы на топливо часто подталкивает водителей к сомнительным экспериментам, которые могут нанести вред автомобилю. В частности, существуют некоторые мифы, которые не только не сэкономят средства, но и принесут большие расходы.

Главред решил разобраться, как не стоит экономить топливо в автомобиле.

Можно ли сэкономить топливо, используя нейтральную передачу

Эксперты Express.co.uk рассказывают, что существует распространенное убеждение, что движение накатом на нейтральной передаче может сэкономить топливо, но это не так.

"Электроника автоматически прекращает подачу топлива во время торможения двигателем, тогда как переход на "нейтралку" лишь лишает водителя возможности быстро маневрировать. Такой подход делает поездку опасной и не дает никакого преимущества в экономии топлива", — говорится в сообщении.

Стоит ли отказываться от кондиционера ради экономии топлива

Специалисты советуют не игнорировать систему кондиционирования воздуха ради экономии топлива.

Отмечается, что полный отказ от ее использования приводит к пересыханию уплотнителей и разгерметизации контура. Впоследствии это обернется дорогостоящим ремонтом, который значительно превысит стоимость нескольких литров сэкономленного бензина.

Как реально экономить топливо в автомобиле

Наиболее эффективными способами экономии топлива являются плавное ускорение и заблаговременное торможение.

"Отказ от агрессивного стиля вождения позволяет уменьшить расход топлива на 10-15% и продлить срок службы тормозной системы. Спокойный ритм движения в городском потоке — это самый простой путь к финансовой выгоде без технических рисков", — отмечают эксперты.

Снижение скорости на трассе со 130 км/ч до 110 км/ч также улучшает топливную экономичность почти на 25%. Все потому, что меньшее аэродинамическое сопротивление на умеренных скоростях позволяет двигателю работать в максимально эффективном режиме.

Лайфхаки, которые помогут сэкономить топливо в автомобиле – видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

00:47Украина
Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:36Украина
"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:52Фронт
Популярное

Ещё
Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Последние новости

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

Реклама
21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

19:43

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

19:42

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

19:29

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

19:10

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

19:10

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

Реклама
19:03

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

19:02

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

18:45

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

18:37

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

18:15

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

18:14

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

18:12

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

17:53

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:42

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

17:33

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

16:07

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

Реклама
16:03

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

