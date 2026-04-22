Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"

Специалисты определили момент, когда износ аккумулятора электромобиля начинает резко ускоряться после определенного пробега.

Исследователи проанализировали тысячи электромобилей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Когда батарея электромобиля начинает стареть

Какие автомобили сохраняют до 95% емкости

Что больше всего влияет на ресурс аккумулятора

Состояние аккумуляторов электромобилей остается одним из ключевых факторов беспокойства как среди нынешних владельцев, так и среди тех, кто только планирует приобрести электромобиль.

Главред решил рассказать о том, как пробег электромобиля влияет на состояние его аккумуляторов и в какой момент батарея начинает терять емкость значительно быстрее.

Как пишет Lʼautomobiliste, специалисты проанализировали данные почти 50 тысяч электромобилей, выпущенных в течение последнего десятилетия. Целью исследования было определить закономерности деградации батарей в зависимости от пробега и условий эксплуатации.

Результаты показали, что до примерно 90 тысяч километров существенного износа аккумуляторов практически не фиксируется. В этот период каждые 10 тысяч километров емкость батареи уменьшается в среднем лишь на 0,7%. Таким образом, большинство электромобилей сохраняют около 93–94% первоначальной емкости аккумулятора.

Когда начинается ускоренная деградация

Однако после преодоления отметки в 90 тысяч километров ситуация меняется. В диапазоне до 100 тысяч километров темпы деградации растут: каждые последующие 10 тысяч километров приводят к потере примерно 2,3% емкости батареи.

Исследователи отмечают, что приведенные показатели являются усредненными, ведь реальное состояние аккумулятора зависит от многих факторов, в частности от производителя и условий эксплуатации.

Лучшие результаты среди исследованных брендов продемонстрировали электромобили Hyundai, Kia и Mercedes-Benz, батареи которых даже после нескольких лет использования сохраняли 90–95% своей первоначальной емкости.

В то же время у некоторых более старых моделей Volkswagen, Renault и Citroën фиксировался более заметный износ — при аналогичных условиях эксплуатации потеря емкости могла достигать 20–30%.

Читайте также:

Об источнике: Lʼautomobiliste Lʼautomobiliste — издание, освещающее последние новости о правилах дорожного движения, развитии политики, связанной с дорожным движением, безопасности дорожного движения и инновациях в системах помощи водителю. L’Automobiliste также был журналом, посвященным классическим автомобилям и истории автомобилестроения, который издавался с 1966 года по июль 1999 года.

