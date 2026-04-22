Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"

Вы узнаете:
- Когда батарея электромобиля начинает стареть
- Какие автомобили сохраняют до 95% емкости
- Что больше всего влияет на ресурс аккумулятора
Состояние аккумуляторов электромобилей остается одним из ключевых факторов беспокойства как среди нынешних владельцев, так и среди тех, кто только планирует приобрести электромобиль.
Главред решил рассказать о том, как пробег электромобиля влияет на состояние его аккумуляторов и в какой момент батарея начинает терять емкость значительно быстрее.
Как пишет Lʼautomobiliste, специалисты проанализировали данные почти 50 тысяч электромобилей, выпущенных в течение последнего десятилетия. Целью исследования было определить закономерности деградации батарей в зависимости от пробега и условий эксплуатации.
Результаты показали, что до примерно 90 тысяч километров существенного износа аккумуляторов практически не фиксируется. В этот период каждые 10 тысяч километров емкость батареи уменьшается в среднем лишь на 0,7%. Таким образом, большинство электромобилей сохраняют около 93–94% первоначальной емкости аккумулятора.
Когда начинается ускоренная деградация
Однако после преодоления отметки в 90 тысяч километров ситуация меняется. В диапазоне до 100 тысяч километров темпы деградации растут: каждые последующие 10 тысяч километров приводят к потере примерно 2,3% емкости батареи.
Исследователи отмечают, что приведенные показатели являются усредненными, ведь реальное состояние аккумулятора зависит от многих факторов, в частности от производителя и условий эксплуатации.
Лучшие результаты среди исследованных брендов продемонстрировали электромобили Hyundai, Kia и Mercedes-Benz, батареи которых даже после нескольких лет использования сохраняли 90–95% своей первоначальной емкости.
В то же время у некоторых более старых моделей Volkswagen, Renault и Citroën фиксировался более заметный износ — при аналогичных условиях эксплуатации потеря емкости могла достигать 20–30%.
Читайте также:
- Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейки
- Обязательный техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки
- Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не все
Об источнике: Lʼautomobiliste
Lʼautomobiliste — издание, освещающее последние новости о правилах дорожного движения, развитии политики, связанной с дорожным движением, безопасности дорожного движения и инновациях в системах помощи водителю. L’Automobiliste также был журналом, посвященным классическим автомобилям и истории автомобилестроения, который издавался с 1966 года по июль 1999 года.
