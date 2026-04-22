Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секунды

Многие водители ошибаются, решая этот тест по ПДД.

Сложный тест по ПДД для водителей

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак 4.11

Кто может игнорировать требования этого знака

Задачи по ПДД стоит решать не только тем, кто хочет получить водительское удостоверение, но и тем, кто уже довольно долго находится за рулем. Все потому, что со временем некоторые дорожные знаки забываются, если не встречать их каждый день. В то же время тесты помогают освежить знания и дают понимание, как вести себя в определенных ситуациях на дороге.

Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД, в котором проверяются знания дорожных знаков, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: разрешен ли водителю поворот налево?

Запрещают ли дорожные знаки поворот налево

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается, если масса автомобиля менее 3,5 т. Разрешается, если он там живет или работает. Ответы 2 и 3. Запрещается.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал желтый грузовой микроавтобус. Водитель транспортного средства хочет повернуть налево и включил соответствующий указатель поворота. Важно отметить, что на светофоре горит зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях, в том числе и налево.

Особое внимание нужно обратить на знак 4.11 "Движение легковых автомобилей". Несмотря на его название и изображение легкового автомобиля, знак разрешает движение не только легковых автомобилей, но также автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Кроме того, от требований действия этого знака могут отступать водители транспортных средств, принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне или обслуживающим предприятия, расположенных в этой зоне.

Итак, водителю разрешается повернуть налево, если масса его автомобиля меньше 3,5 тонн, что, похоже, так и есть. А также, если он проживает или обслуживает предприятия в этой зоне. Эти условия указаны в вариантах 2 и 3, поэтому правильный вариант ответа – 4.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

