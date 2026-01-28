Легендарный жакет и внезапные вырезы: 5 трендов, которые стоит повторить в 2026

Какие фэшн-новинки (и не очень) будут обсуждать все в грядущем сезоне.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schiavinis, instagram.com/nerii_xx

Какой будет мода-2026

Как создавать стильные образы

2026 год только начался, но мода не стоит на месте и активно движется к новым трендам. Старший фэшн-редактор Cosmopolitan Джессика Нейзес проанализировала луки, которые были представлены на подиумах Недель мод весны/лета-2026, и выделила пять трендов, которые будут доминировать в этом году.

Главред расскажет, что будет модно в 2026 году, и как создавать трендовые луки-2026.

Синий электрик

"Небесный танцор" Института цвета Pantone, который был признан оттенком года, одержал сокрушительное поражение на Неделях моды. От дизайнера к дизайнеру в одежде и аксессуарах на подиумах широко на использовался цвет синий электрик. Ему-то эксперты и пророчат "доминирующую" в модном 2026 году. Тотал-луки, отдельные элементы, украшения - дерзкий оттенок синего будет уместен везде.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / фото: instagram.com/iamcharlotteolivia

Жакет Наполеона

Высокий воротник, прямые плечи, укороченный фасон, шнурки и крупные пуговицы - жакет Наполеона оказался "непотопляемым" трендом, и прошел проверку временем. В 60-70-ых в таких разгуливали The Beatles, в 2000-ых - рок-музыканты, в 2010-ых - фэшн-икона того времени Кейт Мосс. И теперь фасон возвращается в гардеробы модниц, и будет себя чувствовать крайне уютно на протяжении как минимум 2026 года, уверены эксперты.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / фото: instagram.com/kalmanovich

(Не)домашняя эстетика

Фартуки и передники - больше не символ домашнего уюта, в 2026 году они будут уместны не только на кухне. Экспериментируйте с материалами (от кружев до винила), цветами и орнаментами, надевайте, как дополнение к образу, или присмотритесь к платьям-фартукам, которые можно сочетать с чем-угодно - джинсы, шорты, клогги или шпильки... Не говоря уже о более привычных вариантах с платьями и юбками.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / фото: instagram.com/erinmellxr

Пляжный вайб

Тропические цветы, яркие оттенки, орнаменты, которые напоминают об отдыхе на берегу моря... Курс на пляжное настроение на Неделях моды был обречен на успех. При чем вся эта "морская" история уместна не только в теплые времена года. Кроме того специалисты советуют не зацикливаться лишь на сочных оттенках и радостных мотивах - в тренде также будут наряды, сшитые из высокотехнологичных материалов, которые силуэтами напоминают костюмы для погружения с аквалангом.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / фото: instagram.com/lunaandcurious

Разрезы и вырезы

Конечно, этот элемент - совершенно не новое изобретение дизайнеров. Однако фэшн-специалисты изменили подход к их применению. В 2026 году будут в моде лаконичные вырезы "с загадкой", которые будто невзначай открывают, например, вид на утонченное кружево нижнего белья, или яркий текстурный элемент нижнего слоя в многоуровневом луке.

Мода 2026 фото - модные тренды 2026 и как их носить / фото: instagram.com/_fionaleah

Об источнике: Cosmopolitan Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

