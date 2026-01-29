Лунный календарь стрижек на февраль 2026

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для стрижек в феврале
- Когда можно стричься в феврале без риска
Февраль — месяц, когда многие планируют обновление образа и уход за волосами. Чтобы стрижка радовала дольше, а волосы росли крепкими и здоровыми, многие ориентируются на лунный календарь стрижек.
Рассказываем, когда можно и нельзя стричься в феврале, какие дни считаются удачными, а какие — неблагоприятными.
Почему важен лунный календарь стрижек
Согласно астрологическим наблюдениям, фазы Луны влияют на рост и состояние волос. Именно поэтому лунный календарь на февраль помогает выбрать лучшие даты для похода к парикмахеру — для ускорения роста, укрепления волос или сохранения формы прически.
Лунный календарь стрижек февраль 2026: фазы Луны
Чтобы понимать, как Луна влияет на волосы, важно учитывать основные фазы месяца:
Полнолуние — 2 февраля
Новолуние — 17 февраля
Первая четверть — 24 февраля
На растущей Луне волосы, как правило, растут быстрее, а на убывающей — медленнее, но становятся более послушными.
Благоприятные дни для стрижек в феврале
Если вы хотите, чтобы волосы хорошо росли, выглядели здоровыми и держали форму, выбирайте благоприятные дни для стрижек в феврале:
3, 6–8, 11–13, 21, 24–26 февраля
В эти даты особенно удачны:
- стрижки для роста и густоты волос;
- обновление формы прически;
- уходовые процедуры и окрашивание.
Когда можно стричься в феврале без риска
Нейтральными считаются дни, когда стрижка не принесет заметных изменений, но и не навредит волосам:
4, 5, 9, 22, 27 февраля
В эти дни лучше делать легкую коррекцию формы или уходовые процедуры.
Неблагоприятные дни для стрижек в феврале
Астрологи советуют воздержаться от визита к парикмахеру в неблагоприятные дни для стрижек в февраль, так как волосы могут стать ломкими или плохо держать форму:
- 1–2, 8, 10, 17–18, 28 февраля
Особенно осторожными стоит быть в период новолуния — в эти дни лучше сосредоточиться на восстановлении и питании волос.
