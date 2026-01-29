Лунный календарь стрижек февраль 2026 помогает выбрать оптимальное время для ухода за волосами.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Благоприятные дни для стрижек в феврале

Когда можно стричься в феврале без риска

Февраль — месяц, когда многие планируют обновление образа и уход за волосами. Чтобы стрижка радовала дольше, а волосы росли крепкими и здоровыми, многие ориентируются на лунный календарь стрижек.

Рассказываем, когда можно и нельзя стричься в феврале, какие дни считаются удачными, а какие — неблагоприятными.

Почему важен лунный календарь стрижек

Согласно астрологическим наблюдениям, фазы Луны влияют на рост и состояние волос. Именно поэтому лунный календарь на февраль помогает выбрать лучшие даты для похода к парикмахеру — для ускорения роста, укрепления волос или сохранения формы прически.

Лунный календарь стрижек февраль 2026: фазы Луны

Чтобы понимать, как Луна влияет на волосы, важно учитывать основные фазы месяца:

Полнолуние — 2 февраля

Новолуние — 17 февраля

Первая четверть — 24 февраля

На растущей Луне волосы, как правило, растут быстрее, а на убывающей — медленнее, но становятся более послушными.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Благоприятные дни для стрижек в феврале

Если вы хотите, чтобы волосы хорошо росли, выглядели здоровыми и держали форму, выбирайте благоприятные дни для стрижек в феврале:

3, 6–8, 11–13, 21, 24–26 февраля

В эти даты особенно удачны:

стрижки для роста и густоты волос;

обновление формы прически;

уходовые процедуры и окрашивание.

Когда можно стричься в феврале без риска

Нейтральными считаются дни, когда стрижка не принесет заметных изменений, но и не навредит волосам:

4, 5, 9, 22, 27 февраля

В эти дни лучше делать легкую коррекцию формы или уходовые процедуры.

Неблагоприятные дни для стрижек в феврале

Астрологи советуют воздержаться от визита к парикмахеру в неблагоприятные дни для стрижек в февраль, так как волосы могут стать ломкими или плохо держать форму:

1–2, 8, 10, 17–18, 28 февраля

Особенно осторожными стоит быть в период новолуния — в эти дни лучше сосредоточиться на восстановлении и питании волос.

