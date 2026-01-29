Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

Сергей Кущ
29 января 2026, 10:05
13
Лунный календарь стрижек февраль 2026 помогает выбрать оптимальное время для ухода за волосами.
Лунный календарь стрижек на февраль 2026
Лунный календарь стрижек на февраль 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Благоприятные дни для стрижек в феврале
  • Когда можно стричься в феврале без риска

Февраль — месяц, когда многие планируют обновление образа и уход за волосами. Чтобы стрижка радовала дольше, а волосы росли крепкими и здоровыми, многие ориентируются на лунный календарь стрижек.

Рассказываем, когда можно и нельзя стричься в феврале, какие дни считаются удачными, а какие — неблагоприятными.

видео дня

Почему важен лунный календарь стрижек

Согласно астрологическим наблюдениям, фазы Луны влияют на рост и состояние волос. Именно поэтому лунный календарь на февраль помогает выбрать лучшие даты для похода к парикмахеру — для ускорения роста, укрепления волос или сохранения формы прически.

Лунный календарь стрижек февраль 2026: фазы Луны

Чтобы понимать, как Луна влияет на волосы, важно учитывать основные фазы месяца:

Полнолуние — 2 февраля

Новолуние — 17 февраля

Первая четверть — 24 февраля

На растущей Луне волосы, как правило, растут быстрее, а на убывающей — медленнее, но становятся более послушными.

Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Благоприятные дни для стрижек в феврале

Если вы хотите, чтобы волосы хорошо росли, выглядели здоровыми и держали форму, выбирайте благоприятные дни для стрижек в феврале:

3, 6–8, 11–13, 21, 24–26 февраля

В эти даты особенно удачны:

  • стрижки для роста и густоты волос;
  • обновление формы прически;
  • уходовые процедуры и окрашивание.

Когда можно стричься в феврале без риска

Нейтральными считаются дни, когда стрижка не принесет заметных изменений, но и не навредит волосам:

4, 5, 9, 22, 27 февраля

В эти дни лучше делать легкую коррекцию формы или уходовые процедуры.

Неблагоприятные дни для стрижек в феврале

Астрологи советуют воздержаться от визита к парикмахеру в неблагоприятные дни для стрижек в февраль, так как волосы могут стать ломкими или плохо держать форму:

  • 1–2, 8, 10, 17–18, 28 февраля

Особенно осторожными стоит быть в период новолуния — в эти дни лучше сосредоточиться на восстановлении и питании волос.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стрижки лунный календарь стрижек интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:07Украина
Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:36Синоптик
Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Последние новости

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

Реклама
08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

Реклама
04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

Реклама
20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять