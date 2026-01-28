Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Зная, какие дни благоприятные, а какие неблагоприятные, можно лучше планировать важные дела, уход за собой, проекты и отдых.

Лунный календарь на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Фазы Луны в феврале

Благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Февраль 2026 года обещает быть насыщенным с точки зрения лунных фаз — от полнолуния и новолуния до активных растущих и убывающих периодов Луны.

Основные фазы Луны в феврале 2026

В лунном календаре на февраль 2026 выделяются ключевые астрономические события:

1 февраля — Луна растущая в первые дни месяца;

— Луна растущая в первые дни месяца; 2 февраля — полнолуние — пик лунной энергии, когда Луна полностью освещена;

— — пик лунной энергии, когда Луна полностью освещена; 17 февраля — новолуние — начало нового лунного цикла;

— — начало нового лунного цикла; 24 февраля — первая четверть Луны, переход к активному росту фазы.

Эти даты играют важную роль в определении лунного календаря благоприятных дней и лунного календаря неблагоприятных дней.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные дни

По данным астрологических источников, в феврале есть несколько особенно благоприятных дней, когда энергия Луны способствует успеху в делах:

2 февраля — день после полнолуния;

3 февраля — хороший период для завершения задач;

9 февраля — последняя четверть Луны, полезный день для подведения итогов;

21 февраля — растущий цикли Луны;

25 февраля — активный период для личных и рабочих начинаний;

28 февраля — завершение месяца на растущей Луне.

Эти даты обычно называют лунный календарь благоприятные дни, когда лучше планировать важные дела, начинать проекты или принимать решения.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на февраль 2026: неблагоприятные дни

В то же время есть дни, когда активность Луны считается менее подходящей для важных шагов:

8 февраля — период убывающей Луны;

— период убывающей Луны; 10 февраля — последняя четверть, когда энергетика склоняет к завершению дел;

— последняя четверть, когда энергетика склоняет к завершению дел; 17–18 февраля — в период новолуния неблагоприятно начинать новые крупные проекты.

Именно эти даты многие астрологи советуют избегать рискованных решений, крупных покупок или начала сложных дел.

Как использовать лунный календарь

Лунный календарь может помочь в планировании:

благоприятные дни — для начала новых проектов, встреч и творчества;

дни полнолуния — для завершения дел и подведения итогов;

дни новолуния — для отдыха, восстановления сил и медитаций;

неблагоприятные дни — лучше избегать крупных решений.

Понимание этих циклов может помочь вам планировать дела, отдых и личные проекты с учетом влияния Луны на повседневную жизнь.

