Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
28 января 2026, 13:24
51
Зная, какие дни благоприятные, а какие неблагоприятные, можно лучше планировать важные дела, уход за собой, проекты и отдых.
Лунный календарь на февраль
Лунный календарь на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Фазы Луны в феврале
  • Благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Февраль 2026 года обещает быть насыщенным с точки зрения лунных фаз — от полнолуния и новолуния до активных растущих и убывающих периодов Луны.

Основные фазы Луны в феврале 2026

В лунном календаре на февраль 2026 выделяются ключевые астрономические события:

видео дня
  • 1 февраля — Луна растущая в первые дни месяца;
  • 2 февраляполнолуние — пик лунной энергии, когда Луна полностью освещена;
  • 17 февраляноволуние — начало нового лунного цикла;
  • 24 февраляпервая четверть Луны, переход к активному росту фазы.

Эти даты играют важную роль в определении лунного календаря благоприятных дней и лунного календаря неблагоприятных дней.

Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные дни

По данным астрологических источников, в феврале есть несколько особенно благоприятных дней, когда энергия Луны способствует успеху в делах:

2 февраля — день после полнолуния;

3 февраля — хороший период для завершения задач;

9 февраля — последняя четверть Луны, полезный день для подведения итогов;

21 февраля — растущий цикли Луны;

25 февраля — активный период для личных и рабочих начинаний;

28 февраля — завершение месяца на растущей Луне.

Эти даты обычно называют лунный календарь благоприятные дни, когда лучше планировать важные дела, начинать проекты или принимать решения.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на февраль 2026: неблагоприятные дни

В то же время есть дни, когда активность Луны считается менее подходящей для важных шагов:

  • 8 февраля — период убывающей Луны;
  • 10 февраля — последняя четверть, когда энергетика склоняет к завершению дел;
  • 17–18 февраля — в период новолуния неблагоприятно начинать новые крупные проекты.

Именно эти даты многие астрологи советуют избегать рискованных решений, крупных покупок или начала сложных дел.

Как использовать лунный календарь

Лунный календарь может помочь в планировании:

  • благоприятные дни — для начала новых проектов, встреч и творчества;
  • дни полнолуния — для завершения дел и подведения итогов;
  • дни новолуния — для отдыха, восстановления сил и медитаций;
  • неблагоприятные дни — лучше избегать крупных решений.

Понимание этих циклов может помочь вам планировать дела, отдых и личные проекты с учетом влияния Луны на повседневную жизнь.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:38Синоптик
Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49Украина
Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Последние новости

14:38

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:36

Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

14:25

"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

14:09

В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

13:52

В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
13:52

Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

13:35

Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

13:24

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Реклама
12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

11:50

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

Реклама
09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

Реклама
03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять