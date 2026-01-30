"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Вы узнаете:
- Какие на самом деле Потап и Настя Каменских
- Почему Катерине Соловьевой было сложно с ними работать
Известная радиоведущая Катерина Соловьева решила пролить свет на закулисье украинского шоу-бизнеса и попросила подписчиков задавать ей вопросы в соцсети Threads. В своих ответах она затронула Потапа и Настю Каменских и рассказала, какими они были при выключенных камерах.
По словам Соловьевой, звездная пара была не самыми приятными людьми в общении и работе. Ведущей не нравились чувство юмора и поведение известного рэпера, поэтому работа с ним была непростой.
"Неприятны оба. Потап – здесь все ясно, бравада, тупые шутки, дерзкий, как пьяный дед. Это всегда: сирена, тревоги – в расписании на интервью Потап. Это трудная история", — написала Катерина.
Что касается Насти Каменских, ведущей не нравилась манера ее общения с людьми на площадке. Певица любила фамильярничать с окружающими, даже не обращая внимания на возраст.
"Настя – скользкая. Очень любит называть всех котиками и деточками. Особенно смешно то, что я старше ее, а все равно "девочка моя", — поделилась Соловьева.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
