"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Радиоведущая Катерина Соловьева высказалась про представителей украинского шоубиза.

Потап и Настя Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Какие на самом деле Потап и Настя Каменских

Почему Катерине Соловьевой было сложно с ними работать

Известная радиоведущая Катерина Соловьева решила пролить свет на закулисье украинского шоу-бизнеса и попросила подписчиков задавать ей вопросы в соцсети Threads. В своих ответах она затронула Потапа и Настю Каменских и рассказала, какими они были при выключенных камерах.

По словам Соловьевой, звездная пара была не самыми приятными людьми в общении и работе. Ведущей не нравились чувство юмора и поведение известного рэпера, поэтому работа с ним была непростой.

Какой Потап в реальной жизни / фото: instagram.com, Потап

"Неприятны оба. Потап – здесь все ясно, бравада, тупые шутки, дерзкий, как пьяный дед. Это всегда: сирена, тревоги – в расписании на интервью Потап. Это трудная история", — написала Катерина.

Что касается Насти Каменских, ведущей не нравилась манера ее общения с людьми на площадке. Певица любила фамильярничать с окружающими, даже не обращая внимания на возраст.

Какая Настя Каменских за кадром / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Настя – скользкая. Очень любит называть всех котиками и деточками. Особенно смешно то, что я старше ее, а все равно "девочка моя", — поделилась Соловьева.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

