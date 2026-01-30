С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

Что можно делать 31 января. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/s-chem-nuzhno-byt-ostorozhnymi-v-etot-den-zaprety-v-prazdnik-31-yanvarya-10736702.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 31 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день собака ложится на снег

Почему нельзя делатьв этот день

Что нужно приготовить 31 января

31 января церковь почитает память святых чудотворцев и бессребренников Кира и Иоанна. Как сообщает Главред, они одни из самых почитаемых святых-врачей христианского Востока. Их жизнь стала примером глубокой веры, самоотверженного служения людям и верности Христу во времена гонений.

Святой Кир, уроженец Александрии, был врачом и проповедником, бесплатно исцелявшим больных и помогавшим людям не только телесно, но и духовно. Святой Иоанн происходил из Эдессы и служил воином, открыто исповедуя христианство.

видео дня

В период гонений при императоре Диоклетиане Кир удалился в пустыню, где принял монашеский постриг. Там к нему присоединился Иоанн, став его учеником и сподвижником. Узнав о страданиях христианских исповедниц, святые пришли поддержать их и были арестованы. Около 311 года Кир и Иоанн приняли мученическую смерть, сохранив верность Христу до конца.

Что можно делать 31 января

В этот день нужно помолиться. У святых можно попросить защиты от пожаров и несчастий.

В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что это принесет в дом достаток и благополучие.

Что нельзя делать 31 января

1. Нельзя 31 января ссориться. Иначе конфликты затянутся и приведут к разлуке.

2. Нельзя 31 января что-то поджигать или сжигать. Считается, что это навлечет беду и пожары.

3. Нельзя 31 января отказывать нуждающимся. Предки верили, что это может принести бедность и другие проблемы.

Приметы 31 января

Если в этот день вороны громко кричат, то будет метель.

Если в этот день ясно светит солнце, то весна будет ранней.

Если в этот день идет снег, то весна будет поздней.

Если в этот день оттепель, то лето будет жарким.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред