Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

Участники исследования — 32 мужчины и женщины — придерживались строгого плана.

Привычный и дешевый продукт — овсянка — может стать мощным инструментом в борьбе с высоким холестерином и риском диабета. Это подтвердило новое исследование Боннского университета, опубликованное в журнале Nature Communications.

В фокусе работы были люди с метаболическим синдромом — избыточным весом, высоким давлением, повышенным уровнем сахара и жиров в крови. Именно эти факторы значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

32 участника в течение двух дней питались почти исключительно овсянкой — по 300 граммов в сутки, сваренной в воде. Разрешалось только добавлять небольшое количество овощей или фруктов. Калорийность рациона была в два раза ниже обычной.

Результаты оказались впечатляющими: уровень "плохого" холестерина ЛПНП снизился на 10%, участники потеряли около двух килограммов веса, а артериальное давление немного уменьшилось. Для сравнения, группа на низкокалорийной диете без овса имела менее выраженные изменения.

Влияние на микрофлору

Ученые также зафиксировали изменения в составе кишечных бактерий. Новый баланс микробов помог организму эффективнее бороться с холестерином и уменьшил уровень гистидина — аминокислоты, которая может способствовать инсулинорезистентности. Это означает, что овсянка потенциально снижает риск развития диабета.

Сравнение подходов

Во втором исследовании участники потребляли 80 граммов овса ежедневно в течение шести недель без снижения калорийности. Эффект был значительно слабее.

"Кратковременная овсяная диета с регулярными интервалами может стать простым и безопасным способом поддерживать нормальный уровень холестерина и предотвращать диабет", — отметила профессор Мари-Кристин Саймон.

Теперь ученые планируют проверить, может ли повторение такой двухдневной диеты каждые несколько недель обеспечить длительную защиту.

Об источнике: Nature Communications Nature Communications — это рецензируемый научный журнал открытого доступа, который издает Nature Portfolio с 2010 года. Издание публикует оригинальные исследования из широкого круга областей естественных наук, в частности биологии, медицины, физики, химии, наук о Земле и междисциплинарных направлений. Журнал выходит исключительно в онлайн-формате, имеет высокий импакт-фактор и считается одной из ведущих международных научных площадок, где публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований, имеющих значительное влияние на развитие науки.

