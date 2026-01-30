Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлер

Лента получила номинацию в категории "Лучший сценарий в документальном фильме".

Картина рассказывает о событиях в селе Андреевка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Картина рассказывает о событиях в селе Андреевка

Объявление победителей состоится 8 марта

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в список номинантов премии Гильдии сценаристов США (Writers Guild Awards) в категории "Лучший сценарий в документальном фильме". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Картина рассказывает о событиях в селе Андреевка, расположенном примерно в десяти километрах от Бахмута. Вместе с журналистом Александром Бабенком и бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады Чернов документирует бои за деоккупацию населенного пункта, показывая войну изнутри и через личные истории военных.

Вместе с украинским фильмом в номинацию также попали документальные ленты Becoming Led Zeppelin и White with Fear.

Церемония объявления победителей премии Гильдии сценаристов США-2026 запланирована на 8 марта 2026 года.

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2025 года на кинофестивале Sundance, где он получил награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.

О персоне: Мстислав Чернов Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе". Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну. Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу". В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь"). Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.

