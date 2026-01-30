Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлер

Кратко:
- Картина рассказывает о событиях в селе Андреевка
- Объявление победителей состоится 8 марта
Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в список номинантов премии Гильдии сценаристов США (Writers Guild Awards) в категории "Лучший сценарий в документальном фильме". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Картина рассказывает о событиях в селе Андреевка, расположенном примерно в десяти километрах от Бахмута. Вместе с журналистом Александром Бабенком и бойцами 3-й отдельной штурмовой бригады Чернов документирует бои за деоккупацию населенного пункта, показывая войну изнутри и через личные истории военных.
Вместе с украинским фильмом в номинацию также попали документальные ленты Becoming Led Zeppelin и White with Fear.
Церемония объявления победителей премии Гильдии сценаристов США-2026 запланирована на 8 марта 2026 года.
Мировая премьера фильма состоялась в январе 2025 года на кинофестивале Sundance, где он получил награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.
О персоне: Мстислав Чернов
Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе".
Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну.
Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу".
В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь").
Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.
