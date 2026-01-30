"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

Анна Саливанчук может похвастаться внуком.

https://glavred.info/starnews/stala-babushkoy-40-letnyaya-salivanchuk-sdelala-zayavlenie-o-popolnenii-10736615.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук стала бабушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

Вы узнаете:

Анна Саливанчук рассказала о пополнении в семье

Кто родился в семье актрисы

Украинская актриса Анна Саливанчук удивила поклонников новостью о прибавлении в семье. В своем Instagram она поделилась радостью о том, что наконец стала бабушкой.

Мамой стала племянница 40-летней актрисы Валерия. Она родила сына, которого вместе с мужем назвала Орестом. Саливанчук поделилась, что уже увидела малыша и ее переполняют эмоции.

видео дня

Анна Саливанчук - семья / фото: instagram.com, Анна Саливанчук

"Я сегодня стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу", — рассказала Анна.

Также знаменитость не сдержала эмоций, ведь такой счастливый для семьи момент произошел в непростое для Украины время. Несмотря на это, Анна уверена, что ее родные справятся со всеми трудностями.

Анна Саливанчук с детьми и бывшим мужем / фото: instagram.com, Анна Саливанчук

"Какой кайф, когда новая жизнь приходит в этот мир! Слезы! К сожалению, такие тяжелые времена, но ничего. Мы все справились и ты справишься. Ты молодчинка", — пожелала она племяннице.

Анна Саливанчук / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что участник 10-го сезона проекта "Зважені та щасливі 2025" Александр Снегуров вступил в ряды ВСУ и уже направился на базовую военную подготовку. Жесткие условия в армии и большое количество физических нагрузок помогают Александру держать себя в форме.

Также певица Елка намекнула на свое замужество. В ролике, смонтированном под одну из песен предательницы, она гуляет с избранником по заснеженным локациям, играет с овцами и излучает счастье. В одном из кадров певица крупным планом показывает кольцо на безымянном пальце.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред