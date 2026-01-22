Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" не попал в номинацию на "Оскар".

Оскар номинанты / коллаж: Главред, фото: imdb.com, скрин из видео

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" не номинировали на "Оскар", несмотря на предсказания известных зарубежных изданий. Вместо него в списке появился фильм "Господин Никто против Путина". Об этом сообщается на сайте премии "Оскар".

Какие украинские фильмы могли номинироваться на "Оскар"

Главным претендентом на премию была лента уже оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". После триумфа на премии с фильмом "20 дней в Мариуполе" он взялся за создание нового документального кино о реальности полномасштабной войны в Украине. Режиссер запечатлел ожесточенные бои за село Андреевка под Бахмутом, находясь в окопах вместе с украинскими военными. Фильм высоко оценили в мире — он вошел в пятерку лучших документальных фильмов года в США, попал в лонглист BAFTA 2026, а также получил премию "Sundance" за лучшую режиссуру. Несмотря на предсказания иностранных СМИ, которые видели в "2000 метров до Андреевки" потенциал для победы, фильм не попал в список номинантов на премию "Оскар".

Кадр из фильма "2000 метров до Андреевки" / фото: imdb.com

Также в другой номинации представлять Украину могла короткометражная анимационная лента "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой. Режиссер рассказала личную историю эвакуации из Киева в первые дни полномасштабного вторжения. Короткометражка состоит из угольных рисунков и личных архивов Фалилеевой. Лента получила несколько престижных международных наград за сценарий и документальную анимацию, но Киноакадемия не обратила на нее должного внимания.

"Я умерла в Ирпене" - короткометражка / фото: imdb.com

"Господин Никто против Путина" — о чем фильм, номинированный на "Оскар"

"Господин Никто против Путина" — фильм о российском учителе, который раскрывает тему пропаганды в школах страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения в Украину. Создатель ленты Павел Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша Челябинской области и снимал на камеру школьные линейки, сборы и другие мероприятия, на которых детей накачивали российской пропагандой. Фильм получил положительные отзывы западных критиков, которые отмечали подачу конфликтной темы "не утрачивая человеческого измерения".

Господин Никто против Путина номинировали на Оскар / фото: imdb.com

Почему на Оскар номинировали "Господин Никто против Путина", а не "2000 метров до Авдеевки"

Выбор Киноакадемии отражает опасный тренд в западном инфопространстве. Пока "2000 метров до Андреевки" показывает непосредственные последствия российской агрессии и сверхчеловеческие усилия ВСУ, фильм "Господин Никто против Путина" предлагает гораздо более удобный нарратив — "примирение" и "сострадание к маленькому человеку". Для западного зрителя история об учителе-гуманисте выглядит психологически комфортнее кадров из-под Бахмута, ведь она поддерживает иллюзию о существовании "другой России" и снимает вину с молчаливого большинства, которое ежедневно финансирует и поддерживает убийства украинцев.

Кого номинировали на Оскар 2026 - видео:

Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

