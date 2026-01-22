Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"

Кристина Трохимчук
22 января 2026, 17:05
81
Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" не попал в номинацию на "Оскар".
Оскар номинанты
Оскар номинанты / коллаж: Главред, фото: imdb.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какие документальные фильмы номинированы на "Оскар"
  • Почему "2000 метров до Андреевки" не попал в номинацию "Оскара"

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" не номинировали на "Оскар", несмотря на предсказания известных зарубежных изданий. Вместо него в списке появился фильм "Господин Никто против Путина". Об этом сообщается на сайте премии "Оскар".

Какие украинские фильмы могли номинироваться на "Оскар"

Главным претендентом на премию была лента уже оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". После триумфа на премии с фильмом "20 дней в Мариуполе" он взялся за создание нового документального кино о реальности полномасштабной войны в Украине. Режиссер запечатлел ожесточенные бои за село Андреевка под Бахмутом, находясь в окопах вместе с украинскими военными. Фильм высоко оценили в мире — он вошел в пятерку лучших документальных фильмов года в США, попал в лонглист BAFTA 2026, а также получил премию "Sundance" за лучшую режиссуру. Несмотря на предсказания иностранных СМИ, которые видели в "2000 метров до Андреевки" потенциал для победы, фильм не попал в список номинантов на премию "Оскар".

видео дня
Кадр из фильма "2000 метров до Андреевки"
Кадр из фильма "2000 метров до Андреевки" / фото: imdb.com

Также в другой номинации представлять Украину могла короткометражная анимационная лента "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой. Режиссер рассказала личную историю эвакуации из Киева в первые дни полномасштабного вторжения. Короткометражка состоит из угольных рисунков и личных архивов Фалилеевой. Лента получила несколько престижных международных наград за сценарий и документальную анимацию, но Киноакадемия не обратила на нее должного внимания.

"Я умерла в Ирпене" - короткометражка
"Я умерла в Ирпене" - короткометражка / фото: imdb.com

"Господин Никто против Путина" — о чем фильм, номинированный на "Оскар"

"Господин Никто против Путина" — фильм о российском учителе, который раскрывает тему пропаганды в школах страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения в Украину. Создатель ленты Павел Таланкин работал педагогом-организатором в одной из школ города Карабаша Челябинской области и снимал на камеру школьные линейки, сборы и другие мероприятия, на которых детей накачивали российской пропагандой. Фильм получил положительные отзывы западных критиков, которые отмечали подачу конфликтной темы "не утрачивая человеческого измерения".

Господин Никто против Путина номинировали на Оскар
Господин Никто против Путина номинировали на Оскар / фото: imdb.com

Почему на Оскар номинировали "Господин Никто против Путина", а не "2000 метров до Авдеевки"

Выбор Киноакадемии отражает опасный тренд в западном инфопространстве. Пока "2000 метров до Андреевки" показывает непосредственные последствия российской агрессии и сверхчеловеческие усилия ВСУ, фильм "Господин Никто против Путина" предлагает гораздо более удобный нарратив — "примирение" и "сострадание к маленькому человеку". Для западного зрителя история об учителе-гуманисте выглядит психологически комфортнее кадров из-под Бахмута, ведь она поддерживает иллюзию о существовании "другой России" и снимает вину с молчаливого большинства, которое ежедневно финансирует и поддерживает убийства украинцев.

Кого номинировали на Оскар 2026 - видео:

Вас может заинтересовать:

Что такое награда "Оскар"?

"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Оскар новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

18:13Украина
Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:37Экономика
Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:26Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

Последние новости

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

Реклама
16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Реклама
14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

Реклама
11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять