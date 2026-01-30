Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Чумаки сыграли ключевую роль в формировании украинской экономики, но сами долгое время оставались малоизвестными, отмечает Галимов.

Чумаки стали одними из самых узнаваемых фигур украинской истории, однако само происхождение этого явления и значение слова долгое время оставались предметом дискуссий. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил , когда возникло чумачество, кем были эти люди на самом деле и почему именно крымская соль сделала их отдельным социальным явлением. Об этом сообщает 2+2.

Главред выяснил , какое значение имело чумачество в истории Украины.

Когда появились чумаки

По словам Галимова, промысел, который впоследствии назовут чумачеством, сформировался еще до появления казачества.

"Исследователи датируют начало промысла концом XV века, а уже в XVI веке в документах регулярно упоминают людей, которые занимались перевозкой соли. И называли их тогда совсем не чумаками", — сказал он.

Как называли чумаков раньше

Первые названия этого промысла были связаны непосредственно с солью и местами ее добычи.

"Сначала их называли солениками — теми, кто просто перевозил соль. Позже появились коломыйцы и торяники. Почему именно так? А потому что это просто локальные названия, связанные с соляными регионами", — говорится в видео.

Коломыйцы были связаны с производством соли в Коломые, а торяники — с промыслами на торских озерах в районе современных Славянска и Бахмута.

Кто такие чумаки и откуда происходит это слово

Галимов отметил, что чумаками стали называть тех, кто отправлялся за солью далеко на юг — в земли Крымского ханства.

"Чумаками же стали называть тех, кто ходил за солью на юг в земли, которые в то время принадлежали Крымскому ханству. Самая распространенная среди ученых версия, что слово "чумак" имеет тюркское происхождение и означает крепкий, сильный", — указал автор проекта.

Как чумаки торговали солью в Крыму

В Крыму чумаки покупали природную соль, которая кристаллизовалась под солнцем в Сивашском заливе и соляных озерах.

"В Крыму на Перекопе чумаки загружали другой тип соли — природную, выжженную солнцем в Сивашском заливе и многочисленных крымских соляных озерах", — сказал Аким Галимов.

Торговля была четко организована и происходила через официальные рынки и таможни.

"Перекоп, Евпатория, Карангут — площади у озер, где чумаки покупали соль у местных купцов или арендаторов, которые имели право продавать ее оптом", — подчеркнул он.

Почему крымская соль была самой ценной

Крымская соль считалась самой качественной и доступной, что и сделало южное направление главным чумацким путем.

"Именно крымская соль доступна в огромных объемах и сделала южное направление главным чумацким путем, а слово "чумак" — общеупотребительным на всей территории Украины", — сказал Галимов.

Она хорошо хранилась, не слеживалась и обладала лучшими вкусовыми свойствами.

"Она была чистой, сухой, хорошо хранилась и не слеживалась", — добавил он.

Он добавил, что спрос на крымскую соль десятилетиями поддерживал существование всего чумацкого промысла. Главной точкой этого пути на протяжении веков оставался Перекоп.

"Перекоп на Крымском перешейке на протяжении веков был главной точкой, откуда чумаки везли соль на север", — резюмировал Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

