Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Юрий Берендий
30 января 2026, 02:32
10
Чумаки сыграли ключевую роль в формировании украинской экономики, но сами долгое время оставались малоизвестными, отмечает Галимов.
Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли
Кем на самом деле были чумаки - что означает слово чумак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто такие чумаки
  • Какое значение слова чумак
  • Почему ходили в Крым за солью

Чумаки стали одними из самых узнаваемых фигур украинской истории, однако само происхождение этого явления и значение слова долгое время оставались предметом дискуссий. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube объяснил , когда возникло чумачество, кем были эти люди на самом деле и почему именно крымская соль сделала их отдельным социальным явлением. Об этом сообщает 2+2.

Главред выяснил , какое значение имело чумачество в истории Украины.

видео дня

Когда появились чумаки

По словам Галимова, промысел, который впоследствии назовут чумачеством, сформировался еще до появления казачества.

"Исследователи датируют начало промысла концом XV века, а уже в XVI веке в документах регулярно упоминают людей, которые занимались перевозкой соли. И называли их тогда совсем не чумаками", — сказал он.

Смотрите видео об истории чумаков:

Как называли чумаков раньше

Первые названия этого промысла были связаны непосредственно с солью и местами ее добычи.

"Сначала их называли солениками — теми, кто просто перевозил соль. Позже появились коломыйцы и торяники. Почему именно так? А потому что это просто локальные названия, связанные с соляными регионами", — говорится в видео.

Коломыйцы были связаны с производством соли в Коломые, а торяники — с промыслами на торских озерах в районе современных Славянска и Бахмута.

Кто такие чумаки и откуда происходит это слово

Галимов отметил, что чумаками стали называть тех, кто отправлялся за солью далеко на юг — в земли Крымского ханства.

"Чумаками же стали называть тех, кто ходил за солью на юг в земли, которые в то время принадлежали Крымскому ханству. Самая распространенная среди ученых версия, что слово "чумак" имеет тюркское происхождение и означает крепкий, сильный", — указал автор проекта.

Как чумаки торговали солью в Крыму

В Крыму чумаки покупали природную соль, которая кристаллизовалась под солнцем в Сивашском заливе и соляных озерах.

"В Крыму на Перекопе чумаки загружали другой тип соли — природную, выжженную солнцем в Сивашском заливе и многочисленных крымских соляных озерах", — сказал Аким Галимов.

Торговля была четко организована и происходила через официальные рынки и таможни.

"Перекоп, Евпатория, Карангут — площади у озер, где чумаки покупали соль у местных купцов или арендаторов, которые имели право продавать ее оптом", — подчеркнул он.

Почему крымская соль была самой ценной

Крымская соль считалась самой качественной и доступной, что и сделало южное направление главным чумацким путем.

"Именно крымская соль доступна в огромных объемах и сделала южное направление главным чумацким путем, а слово "чумак" — общеупотребительным на всей территории Украины", — сказал Галимов.

Она хорошо хранилась, не слеживалась и обладала лучшими вкусовыми свойствами.

"Она была чистой, сухой, хорошо хранилась и не слеживалась", — добавил он.

Он добавил, что спрос на крымскую соль десятилетиями поддерживал существование всего чумацкого промысла. Главной точкой этого пути на протяжении веков оставался Перекоп.

"Перекоп на Крымском перешейке на протяжении веков был главной точкой, откуда чумаки везли соль на север", — резюмировал Галимов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:23Украина
Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

23:11Украина
Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Последние новости

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

Реклама
21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

20:56

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭКФото

20:36

В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

20:34

Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

20:03

Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причинуВидео

19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

Реклама
19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахеды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

17:01

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

16:42

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

16:39

"Бой с кровью": Тина Кароль сделала жесткое предсказание о НацотбореВидео

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали датуВидео

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

Реклама
16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять