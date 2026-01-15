Официально завершила: звезда "Игры престолов" сделала заявление о своей карьере

Эмилия Кларк объяснила своей решение.

Эмилия Кларк сейчас - звезда Игры престолов дала комментарий о карьере / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Эмилия Кларк сыграла Мать драконов Дейенерис Таргариен

Непростая роль сильно повлияла на артистку

Британская актриса Эмилия Кларк в 2011 году сыграла ключевую (на данный момент) роль в своей карьере - Дейенерис Таргариен в фэнтезийном драматическом сериале "Игра престолов". Властную и амбициозную девушку, которая, обретая власть, теряла рассудок, Кларк воплощала на экранах целых восемь лет.

В недавнем интервью для The New York Times Эмилия призналась, что, вопреки головокружительному успеху "Игры", она завершает работу с фэнтези, как жанром. "Вы вряд ли когда-нибудь увидите меня на драконе или даже в одном кадре с драконом", - говорит актриса.

Она добавила, что по завершению сериала пережила нервный срыв, во время которого поставила карьеру на паузу. Эта вынужденная "остановка" привела Эмилию Кларк к выводу, что она хочет воплощать на экране свое видение и свои эмоции, а не чужие ожидания относительно того, какими именно они должны быть.

Эмилия Кларк в Игре престолов / фото: imdb.com

О персоне: Эмилия Кларк Эмилия Кларк - британская актриса кино и театра. Наиболее известна благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в фентезийном сериале "Игра престолов". Выступает за защиту прав женщин. Вместе с мамой создала организацию SameYou, которая занимается помощью людям после повреждений мозга. Кавалер ордена Британской империи.

