Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

Марина Иваненко
30 января 2026, 12:12
31
Червона рута — это не просто песня Ивасюка, а глубокий культурный символ, в котором соединились карпатские легенды, ботанические загадки и украинская идентичность.
Существует ли на самом деле красная рута?
Существует ли на самом деле красная рута? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Существует ли на самом деле Красная рута
  • Откуда берет начало легенда о Красной руте

Красная рута — это давно не просто название песни, ставшей неофициальным гимном украинцев в мире. Это многослойный культурный символ, в котором переплелись карпатская мифология, народные верования, ботанические загадки и талант молодого композитора Владимира Ивасюка.Несмотря на безумную популярность этого образа, вопрос о том, существовала ли Красная рута на самом деле, до сих пор остается открытым — и именно это делает ее еще более привлекательной. Главред расскажет более подробно.

Карпатский миф: цветок, который цветет одну ночь

Легенда о Червоной руте берет свое начало высоко в Карпатах — среди скал, туманов и елей. Народные предания описывают ее как волшебное растение, которое появляется там, где природа как будто замирает. Самая распространенная версия легенды утверждает: обычно желтый цветок только один раз в год — в ночь на Ивана Купала — расцветает красным цветом.

видео дня

Это цветение длится считанные минуты. Тот, кто успеет найти и сорвать цветок именно в этот момент, якобы получает дар вечной любви и удачи.Другие варианты легенды говорят, что Красная рута расцветает раз в десять или даже двадцать лет. Именно это "волшебное зелье", по поверьям, девушки использовали для приворота, веря в его магическую силу.

Что говорит наука: три основные версии

Ботаники и исследователи фольклора десятилетиями пытаются идентифицировать растение, которое могло стать прототипом Красной руты. Чаще всего упоминают три варианта.

Рута садовая

Самый очевидный кандидат — из-за названия. Однако классическая рута имеет желтые цветы и растет преимущественно в Крыму и южных регионах, а не в Карпатах. Хотя идея изменения цвета подходит легенде, географически эта версия слаба.

Рододендрон карпатский

Именно его чаще всего в народе и называют Червоной рутой. Растение растет высоко в горах — более 1600 метров — и во время цветения покрывает склоны ярко-розовым или малиновым ковром. Ботанически это не рута, но именно рододендрон больше всего соответствует образу редкого, труднодоступного и "магического" цветка.

Монарда

Внешне она больше всего соответствует воображаемому образу Червоной руты: насыщенно-красные лепестки, выразительная форма. Однако есть ключевое "но" — монарда происходит из Северной Америки и не могла быть известна в Карпатах во времена формирования легенд.

Как миф стал песней: роль Владимира Ивасюка

Всемирную популярность Червона рута получила благодаря Владимиру Ивасюку. Идея песни появилась еще в его юности, когда он нашел в отцовской библиотеке сборник коломыек, составленный Владимиром Гнатюком. Строки о "червоной рутоньке", которой девушка очаровывает любимого, произвели на него глубокое впечатление.

Позже Ивасюк путешествовал по гуцульским селам, лично записывая народные вариации этой легенды. В декабре 1968 года, обучаясь в медицинском институте, он написал первый вариант текста, посвятив его своей однокурснице Марии Соколовской.

Видео о цветке, который никто не видел, можно посмотреть здесь:

Песня, ставшая символом

Официальная премьера "Червоной руты" состоялась 13 сентября 1970 года в прямом эфире из Черновцов. Дуэт Владимира Ивасюка и Елены Кузнецовой мгновенно сделал композицию хитом.Уже в следующем году песня покорила советскую эстраду и вошла в список самых популярных композиций года — без какой-либо официальной поддержки.

Почему вопрос "существует ли цветок" уже не главный

Сегодня ученые так и не пришли к общему мнению относительно реального прототипа Червоной руты. Но это уже не имеет решающего значения. Червона рута превратилась в мифологему — образ чистой и искренней любви, не требующей магических ритуалов.

Она стала символом украинской идентичности, объединяющим поколения. От школьных праздников до стадионных концертов — эта песня жива, потому что воплощает мечту о невозможном, которое становится реальностью. Червона рута продолжает цвести не в горах, а в памяти и культуре народа.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Ненудная наука"

"Ненудна наука" — это украинский научно-популярный YouTube-канал, который специализируется на доступном объяснении природных явлений, биологических фактов и особенностей животного мира. Проект предлагает зрителям качественный образовательный контент, где сложные научные темы адаптированы для широкой аудитории без лишней терминологии. Основное внимание уделяется популяризации знаний о фауне, экологии и окружающей среде через динамичные и структурированные видео. Канал является частью современной волны украиноязычного просвещения, создающего качественную альтернативу иностранным ресурсам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Червона рута наука Владимир Ивасюк интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:16Украина
В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:19Мир
В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Последние новости

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

Реклама
11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

11:53

Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

11:39

Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

11:22

"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

11:06

РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

10:59

Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

10:56

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

10:26

На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

10:24

Предательница Елка вышла замуж за украинского "Холостяка" - деталиВидео

10:24

Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

Реклама
10:23

Прямых договоренностей с РФ не было: Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

10:05

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

Реклама
01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять