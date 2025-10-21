Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

Украинское Полесье скрывает тайны ледников, редкие виды растений, болота, озера и янтарь, сохранившие дух древней природы.

Как образовалось Полесье? / Коллаж: Главред, скриншоты

Украинское Полесье - это уникальная природная низменная территория на севере Украины, средняя высота которой составляет около 150-200 метров. Природные границы региона простираются от Устилуга до Глухова и охватывают части Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Как формировалось украинское Полесье, подробнее расскажет Главред.

Какова роль ледников в создании рельефа

Особую роль в формировании Полесья сыграл Днепровский ледник, который существовал примерно 200 тысяч лет назад. Его массивный лед сглаживал рельеф, выравнивая возвышения, и оставлял после себя равнины, моренные и моренно-зандровые отложения, а также слои песка и глины.

После потепления углубления, оставленные ледником, заполнились водой, образовав ледниковые озера - в частности, известные Шацкие озера. Примерно 14 тысяч лет назад, в Белингский интергляциал, интенсивное таяние льда создало густую гидрологическую сетку. Талые воды начали заиливать территории, и из-за медленного стока значительные площади превратились в болота.

На равнинном фоне выделяется Словичанско-Овручский кряж - самая высокая точка Полесья. Это поднятие сформировалось именно в том месте, где древний Украинский кристаллический щит пересекает низменность, образуя своеобразный аномальный "островок" среди пологого рельефа.

Почвы и лесные массивы

Из-за высокого коэффициента увлажнения на Полесье сформировались в основном малоплодородные почвы. Дело в том, что дождевая вода вымывает питательные вещества из верхнего слоя, образуя дерново-подзолистые (попельняковые) почвы. В местах, где уровень грунтовых вод залегает близко к поверхности, формируются оглеенистые почвы, насыщенные влагой.

Полесье часто называют "легкими Украины" из-за значительной концентрации лесных массивов. Преобладают неприхотливые сосновые боры на песчаных почвах и черно-волховые леса в понижениях рельефа. Кроме того, в регионе сохранились гляциальные реликты - редкие виды растений, происходящие еще со времен последнего оледенения. К ним относятся, в частности, клюква мелкоплодная и отдельные виды орхидеи.

Видео о том, как формировалось украинское Полесье можно посмотреть здесь:

Экологическая ситуация и влияние человека

Болота Полесья - это жизненно важные природные экосистемы, которые сдерживают паводки, сохраняют водные ресурсы и регулируют климат, накапливая парниковые газы. Они являются настоящим природным фильтром и средой обитания для сотен видов флоры и фауны.

Однако в XX веке, с целью добычи торфа и расширения сельскохозяйственных угодий, было осушено более миллиона гектаров болот. Такие мелиоративные работы привели к снижению уровня грунтовых вод, увеличению риска торфяных пожаров и к значительному высвобождению углерода в атмосферу.

Трясинный ландшафт Полесья сыграл также важную роль во время полномасштабного вторжения 2022 года, ведь затруднял продвижение российской армии. Кроме того, геологическая история Полесья достигает глубокой древности, о чем свидетельствуют залежи янтаря - окаменевшей смолы вымерших хвойных лесов, которые являются еще одним природным сокровищем региона.

