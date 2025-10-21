Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

Марина Иваненко
21 октября 2025, 17:16
25
Украинское Полесье скрывает тайны ледников, редкие виды растений, болота, озера и янтарь, сохранившие дух древней природы.
Как образовалось Полесье?
Как образовалось Полесье? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как ледники повлияли на создание рельефа
  • Как люди влияют на развитие Полесья

Украинское Полесье - это уникальная природная низменная территория на севере Украины, средняя высота которой составляет около 150-200 метров. Природные границы региона простираются от Устилуга до Глухова и охватывают части Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Как формировалось украинское Полесье, подробнее расскажет Главред.

видео дня

Какова роль ледников в создании рельефа

Особую роль в формировании Полесья сыграл Днепровский ледник, который существовал примерно 200 тысяч лет назад. Его массивный лед сглаживал рельеф, выравнивая возвышения, и оставлял после себя равнины, моренные и моренно-зандровые отложения, а также слои песка и глины.

После потепления углубления, оставленные ледником, заполнились водой, образовав ледниковые озера - в частности, известные Шацкие озера. Примерно 14 тысяч лет назад, в Белингский интергляциал, интенсивное таяние льда создало густую гидрологическую сетку. Талые воды начали заиливать территории, и из-за медленного стока значительные площади превратились в болота.

На равнинном фоне выделяется Словичанско-Овручский кряж - самая высокая точка Полесья. Это поднятие сформировалось именно в том месте, где древний Украинский кристаллический щит пересекает низменность, образуя своеобразный аномальный "островок" среди пологого рельефа.

Почвы и лесные массивы

Из-за высокого коэффициента увлажнения на Полесье сформировались в основном малоплодородные почвы. Дело в том, что дождевая вода вымывает питательные вещества из верхнего слоя, образуя дерново-подзолистые (попельняковые) почвы. В местах, где уровень грунтовых вод залегает близко к поверхности, формируются оглеенистые почвы, насыщенные влагой.

Полесье часто называют "легкими Украины" из-за значительной концентрации лесных массивов. Преобладают неприхотливые сосновые боры на песчаных почвах и черно-волховые леса в понижениях рельефа. Кроме того, в регионе сохранились гляциальные реликты - редкие виды растений, происходящие еще со времен последнего оледенения. К ним относятся, в частности, клюква мелкоплодная и отдельные виды орхидеи.

Видео о том, как формировалось украинское Полесье можно посмотреть здесь:

Экологическая ситуация и влияние человека

Болота Полесья - это жизненно важные природные экосистемы, которые сдерживают паводки, сохраняют водные ресурсы и регулируют климат, накапливая парниковые газы. Они являются настоящим природным фильтром и средой обитания для сотен видов флоры и фауны.

Однако в XX веке, с целью добычи торфа и расширения сельскохозяйственных угодий, было осушено более миллиона гектаров болот. Такие мелиоративные работы привели к снижению уровня грунтовых вод, увеличению риска торфяных пожаров и к значительному высвобождению углерода в атмосферу.

Трясинный ландшафт Полесья сыграл также важную роль во время полномасштабного вторжения 2022 года, ведь затруднял продвижение российской армии. Кроме того, геологическая история Полесья достигает глубокой древности, о чем свидетельствуют залежи янтаря - окаменевшей смолы вымерших хвойных лесов, которые являются еще одним природным сокровищем региона.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "яновская о географии"

Канал "Яновская о географии" - это образовательный YouTube-проект, созданный Валерией Яновской с основной целью популяризации и объяснения географии, делая мир более понятным для широкой аудитории. Контент канала глубоко погружается в изучение географических процессов, в частности формирование украинских ландшафтов (например Полесье), экологических проблем, а также рассматривает исторические и функциональные аспекты географии. Валерия использует научно-популярный, детализированный и логичный подход к изложению материала, акцентируя внимание на причинно-следственных связях между явлениями. Канал способствует повышению интереса к физической географии и осознанию уникальности природных регионов Украины и мира.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Житомирщина Полесье Украина интересные новости
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

    Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

    17:51Украина
    Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

    Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

    16:45Мир
    Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

    Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

    16:43Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

    Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

    Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

    Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

    Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

    Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

    Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

    Последние новости

    18:08

    Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

    18:04

    На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

    17:51

    Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

    17:39

    Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

    17:33

    Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

    Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
    17:28

    Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

    17:27

    Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

    17:16

    Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

    17:02

    С приходом экс-детектива НАБУ Рыковцева в "Укрзалізницю" государству был нанесен ущерб на 77 млн грн, – эксперт

    Реклама
    16:52

    Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

    16:45

    Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

    16:43

    Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

    16:36

    Субсидии для украинцев в 2025 году: как определяют сумму на отопительный сезон

    16:34

    Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

    16:30

    "Навсегда останешься лучшим": Никита Добрынин рассказал о болезненной утрате

    16:22

    Приказала власть СССР: тайна легендарного гимна Киева, которую знают единицы

    16:15

    Более двадцати прилетов: РФ массированно атаковала Новгород-Северский, есть жертвы

    16:06

    Киев, Львов и не только: РФ готовит массированные удары - какие города под угрозойВидео

    15:54

    Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди

    15:52

    Прогноз Таро на новолуние 21 октября: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - больВидео

    Реклама
    15:36

    Как попасть на "Холостяк": Анна Неплях раскрыла, как стать участницей шоуВидео

    15:27

    Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

    15:18

    Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

    15:10

    Хотел взорвать ТЦК: СБУ разоблачила агента РФ

    15:05

    Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ

    15:00

    Ножом в грудь: в Москве в подъезде зверски убили известного режиссера

    15:00

    Мыши уйдут сами: хитрости, которые отвадят грызунов из дома

    14:56

    Погода покажет особый характер: Украину накроет холодный атмосферный фронт

    14:40

    В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены

    14:38

    Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

    14:20

    12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

    14:18

    Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победыФото

    13:55

    Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

    13:51

    Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

    13:47

    Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

    13:40

    Восстановление электричества на Черниговщине "парализовано" - в Минэнерго назвали причину

    13:36

    "Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко

    13:22

    "Мы все видим": Зеленский с евролидерами сделали важное заявление о войне в Украине

    13:16

    Польша может арестовать Путина: Сикорский сделал интересное заявление

    13:14

    У Порошенко высмеивали тризуб и воинов УПА: эксперт показал старые интервью члена "Европейской солидарности" Луценко

    Реклама
    13:00

    Погода на завтра 22 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

    12:52

    "Войну невозможно передвинуть": "Суспільне" дало ответ Оле Поляковой

    12:49

    В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

    12:43

    Почему 22 октября нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

    12:22

    "Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоуВидео

    12:05

    "Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжиВидео

    11:47

    "Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

    11:22

    Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

    11:21

    Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

    11:14

    Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Новости шоу бизнеса
    София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
    Экономика
    ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Поздравления
    С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять