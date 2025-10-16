Тайна Арарата: что на самом деле строил Ной на горе

Ноев ковчег до сих пор остаются загадкой для ученых. Новые геологические исследования раскрывают правду: где искать реальный след библейского потопа.

https://glavred.info/nauka/tayna-ararata-chto-na-samom-dele-stroil-noy-na-gore-10707077.html Ссылка скопирована

Действительно ли Ноев Ковчег нашли? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Действительно ли удалось найти Ноев ковчег

Какие альтернативы предлагает наука

История о Ноевом ковчеге веками оставалась одним из самых больших вызовов для археологов и ученых. Может ли легенда о Всемирном потопе быть реальной? Главред расскажет о результатах подсчетов и геологических исследований, которые опровергают буквальную трактовку, но предлагают альтернативное объяснение, сочетающее миф и исторический факт.

Анализ библейских описаний

Как рассказывается на канале Ridddle UA, историю о Вавилонской башне, которая почти достигала небес, рассмотрели с точки зрения строительной инженерии. Согласно тексту, ее строили из кирпича и битума. По современным расчетам, конструкция, скрепленная битумом, вряд ли могла превысить 20 метров в высоту, ведь обвалилась бы под собственным весом. Реальным прообразом башни является зиккурат Этеменанки, который достигал 91 метра и благодаря использованию обожженного кирпича и уникальной каркасной конструкции казался настолько высоким, что жителям Вавилона могло казаться, что он достигает неба. Этот пример показывает, что библейские истории часто являются преувеличенным описанием реальных, но впечатляющих достижений.

видео дня

Загадка Арарата

Главное внимание было уделено поискам Ноева ковчега на горе Арарат в Турции. Наиболее известным является ладьевидное образование на склоне горы, которое исследователи считают окаменелыми остатками судна. В их пользу свидетельствует немало находок: структура имеет симметричные очертания, похожие на корабль, а ее длина - 157 метров - точно соответствует 300 библейским локтям, как указано в книге Бытие. Георадарное сканирование выявило параллельные металлические структуры, которые интерпретировали как ряды заклепок или балок гигантского корабля. Рядом нашли камни с рисунком судна и восемью лицами (Ной, его три сына и их жены).

Однако большинство геологов отвергают эти находки и считают объект естественной геологической формацией с аномально выраженной формой. Возраст скал (около 4800 лет) не совпадает со временем глобальных катаклизмов. По мнению ученых, это могут быть остатки святилища, построенного людьми, которые почитали миф о ковчеге.

Мог ли Ной справиться

Кроме того, под сомнение была поставлена реальность строительства Ковчега. Современная реплика в Кентукки, соответствующая библейским размерам, требовала тысяч рабочих, 10 000 кубических метров древесины и полтора года работы с использованием современной техники. По подсчетам, Ною и его семье (8 человек) без современных инструментов понадобилось бы около 450 лет непрерывного труда. Ной должен был иметь сотни помощников и быть богатым и влиятельным организатором проекта.

Видео о том, действительно ли был найден Ноев Ковчег, можно посмотреть здесь:

Локальный потоп и плавучесть

Что касается Всемирного потопа, то ученые убеждены, что он был локальным, ведь глобальное наводнение потребовало бы такого количества воды, как два океана. Библейская же история, скорее всего, описывает катастрофический разлив рек Тигр и Евфрат в Месопотамии около 4900 лет назад. Такое наводнение могло затопить территории в радиусе 160-320 км, из-за чего спасенный на лодке местный житель мог подумать, что затоплен весь мир.

Физические расчеты доказали, что Ковчег мог бы плыть и выдержать нагрузку, достаточную для 35 000 видов животных. Однако для выживания в штормовых волнах огромное деревянное судно потребовало бы инженерных технологий XX века.

Неожиданное объяснение

В видео предлагается компромисс: ладьевидная структура на высоте 2000 метров не могла быть занесена водой. Вероятно, Ной предвидел локальную катастрофу и повел своих последователей на самую высокую гору - Арарат. Там был построен огромный Ковчег - не как корабль, а как храм или хранилище, ведь ожидалось, что вода доберется и туда. Наводнение ограничилось Месопотамией, однако сам ковчег остался стоять на горе. Путешественники, которые впоследствии находили это сооружение, создали легенду о потопе, который занес Ковчег с суши на Арарат, и превратили реальную локальную катастрофу и инженерный проект в миф о Всемирном потопе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред