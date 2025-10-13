Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

Влияние алкоголя на мозг начинается уже с первого глотка. Алкоголь блокирует память, выключает самоконтроль и меняет химию сознания.

https://glavred.info/nauka/kak-alkogol-pereprogrammiruet-mozg-nauchnoe-obyasnenie-bessmyslennyh-postupkov-10706174.html Ссылка скопирована

Как алкоголь влияет на человека? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как алкоголь влияет на организм человека

Почему при употреблении алкоголя мы делаем глупости

Алкоголь или этанол - одно из самых распространенных в мире психоактивных веществ, которое, попадая в организм, кардинально меняет наше поведение, восприятие и способность принимать решения. Очень часто вечер, начинающийся с приятной эйфории и расслабления, заканчивается нелогичными действиями, необдуманными поступками или полным провалом памяти.Почему алкоголь заставляет нас делать глупости? Причина не в "плохом характере" или низкой силе воли, а в сложном нейрохимическом взаимодействии этанола с нашим мозгом, который является его главной мишенью. Понимание пути алкоголя в организме и его влияния на ключевые структуры помогает понять феномен бессмысленного поведения. Главред расскажет более подробно.

Путь алкоголя к мозгу

Процесс воздействия алкоголя начинается очень быстро. После употребления небольшая его часть всасывается через слизистую оболочку ротовой полости непосредственно в кровь, но основное количество попадает в организм через желудок и тонкий кишечник. Примерно 20 % алкоголя всасывается в желудке. Наличие пищи в желудке значительно замедляет этот процесс, ведь пища абсорбирует этанол и предотвращает его быстрое попадание в кровь. Около 80 % этанола поглощается в тонком кишечнике, поскольку он имеет большую площадь поверхности. Отсюда алкоголь направляется в печень, а затем быстро разносится кровотоком по всему телу. Поскольку этанол является малой водо- и жирорастворимой молекулой, он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер - защитную мембрану, которая отделяет мозг от кровотока. Попадая в мозг, алкоголь начинает взаимодействовать с нейронами.

видео дня

Химическая "атака": ГАМК и глутамат

Все это непонятное поведение начинается на уровне нейротрансмиттеров - химических посредников, управляющих коммуникацией между нервными клетками. Этанол - мощный депрессант центральной нервной системы. Он связывается с рецепторами ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) - главного тормозного нейромедиатора в мозге. Активируя эти рецепторы, алкоголь имитирует ГАМК, усиливает торможение, замедляет реакции, вызывает нечеткую речь и общую седацию. одновременно алкоголь блокирует рецепторы NMDA для глутамата - главного возбуждающего нейротрансмиттера, который отвечает за обучение и память. Это двойное нарушение баланса приводит к существенному снижению когнитивных функций и становится прямой причиной "глупого" поведения и провалов в памяти.

Видео о том, как алкоголь влияет на организм человека, можно посмотреть здесь:

Почему при употреблении алкоголя мы теряем контроль

Наиболее разрушительное влияние алкоголь оказывает на те части мозга, которые делают нас людьми, способными к самоконтролю.

Префронтальная кора

Расположена в лобной части мозга и отвечает за исполнительные действия - планирование, прогнозирование последствий; социальное поведение - самоконтроль, сдерживание импульсов, оценку рисков; моральное суждение. Алкоголь подавляет работу префронтальной коры, что приводит к снижению торможения - мы не думаем о последствиях, а говорим и делаем то, чего никогда бы не сделали в трезвом состоянии. Это и есть основная причина рискованного, агрессивного и нелогичного поведения.

Лимбическая система

Алкоголь также влияет на лимбическую систему, в частности на миндалевидное тело, которое обрабатывает эмоции, особенно страх. На начальных стадиях опьянения угнетение этой системы может вызвать временное снижение тревожности и страха. Более того, ощущение эйфории и уверенности усиливается. Именно такая "смелость" часто толкает человека на необдуманные поступки.

Гиппокамп

Эта структура критически важна для формирования новых воспоминаний. Блокировка глутаматных рецепторов в гиппокампе препятствует нормальному обмену информацией между нейронами, необходимому для записи данных в долговременную память. Результатом этого является алкогольный блэкаут - состояние, когда человек полностью функционирует, но его мозг не формирует никаких воспоминаний о событиях.

Вывод и последствия

Лишь 5-10% этанола выводится из организма через почки, легкие и кожу, а большинство должна переработать печень, которая превращает этанол в ацетальдегид - токсичное соединение, которое является главной причиной симптомов похмелья. Только после этого ацетальдегид окисляется до безопасной уксусной кислоты.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Хмаринка Science" Канал "Хмаринка Science" является крупным научно-популярным и познавательным украиноязычным ресурсом с более 227 тысячами подписчиков. Его миссия - популяризация мировой науки и технологий, что делает сложные знания доступными для широкой аудитории. Основной контент включает переводы лекций известных ученых, а также видео об актуальных достижениях, изобретениях и технологиях будущего. Канал охватывает такие темы, как космические исследования, физика и общие научные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред