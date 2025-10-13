Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

Марина Иваненко
13 октября 2025, 20:27
16
Влияние алкоголя на мозг начинается уже с первого глотка. Алкоголь блокирует память, выключает самоконтроль и меняет химию сознания.
Как алкоголь влияет на человека?
Как алкоголь влияет на человека? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как алкоголь влияет на организм человека
  • Почему при употреблении алкоголя мы делаем глупости

Алкоголь или этанол - одно из самых распространенных в мире психоактивных веществ, которое, попадая в организм, кардинально меняет наше поведение, восприятие и способность принимать решения. Очень часто вечер, начинающийся с приятной эйфории и расслабления, заканчивается нелогичными действиями, необдуманными поступками или полным провалом памяти.Почему алкоголь заставляет нас делать глупости? Причина не в "плохом характере" или низкой силе воли, а в сложном нейрохимическом взаимодействии этанола с нашим мозгом, который является его главной мишенью. Понимание пути алкоголя в организме и его влияния на ключевые структуры помогает понять феномен бессмысленного поведения. Главред расскажет более подробно.

Путь алкоголя к мозгу

Процесс воздействия алкоголя начинается очень быстро. После употребления небольшая его часть всасывается через слизистую оболочку ротовой полости непосредственно в кровь, но основное количество попадает в организм через желудок и тонкий кишечник. Примерно 20 % алкоголя всасывается в желудке. Наличие пищи в желудке значительно замедляет этот процесс, ведь пища абсорбирует этанол и предотвращает его быстрое попадание в кровь. Около 80 % этанола поглощается в тонком кишечнике, поскольку он имеет большую площадь поверхности. Отсюда алкоголь направляется в печень, а затем быстро разносится кровотоком по всему телу. Поскольку этанол является малой водо- и жирорастворимой молекулой, он легко преодолевает гематоэнцефалический барьер - защитную мембрану, которая отделяет мозг от кровотока. Попадая в мозг, алкоголь начинает взаимодействовать с нейронами.

видео дня

Химическая "атака": ГАМК и глутамат

Все это непонятное поведение начинается на уровне нейротрансмиттеров - химических посредников, управляющих коммуникацией между нервными клетками. Этанол - мощный депрессант центральной нервной системы. Он связывается с рецепторами ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) - главного тормозного нейромедиатора в мозге. Активируя эти рецепторы, алкоголь имитирует ГАМК, усиливает торможение, замедляет реакции, вызывает нечеткую речь и общую седацию. одновременно алкоголь блокирует рецепторы NMDA для глутамата - главного возбуждающего нейротрансмиттера, который отвечает за обучение и память. Это двойное нарушение баланса приводит к существенному снижению когнитивных функций и становится прямой причиной "глупого" поведения и провалов в памяти.

Видео о том, как алкоголь влияет на организм человека, можно посмотреть здесь:

Почему при употреблении алкоголя мы теряем контроль

Наиболее разрушительное влияние алкоголь оказывает на те части мозга, которые делают нас людьми, способными к самоконтролю.

Префронтальная кора

Расположена в лобной части мозга и отвечает за исполнительные действия - планирование, прогнозирование последствий; социальное поведение - самоконтроль, сдерживание импульсов, оценку рисков; моральное суждение. Алкоголь подавляет работу префронтальной коры, что приводит к снижению торможения - мы не думаем о последствиях, а говорим и делаем то, чего никогда бы не сделали в трезвом состоянии. Это и есть основная причина рискованного, агрессивного и нелогичного поведения.

Лимбическая система

Алкоголь также влияет на лимбическую систему, в частности на миндалевидное тело, которое обрабатывает эмоции, особенно страх. На начальных стадиях опьянения угнетение этой системы может вызвать временное снижение тревожности и страха. Более того, ощущение эйфории и уверенности усиливается. Именно такая "смелость" часто толкает человека на необдуманные поступки.

Гиппокамп

Эта структура критически важна для формирования новых воспоминаний. Блокировка глутаматных рецепторов в гиппокампе препятствует нормальному обмену информацией между нейронами, необходимому для записи данных в долговременную память. Результатом этого является алкогольный блэкаут - состояние, когда человек полностью функционирует, но его мозг не формирует никаких воспоминаний о событиях.

Вывод и последствия

Лишь 5-10% этанола выводится из организма через почки, легкие и кожу, а большинство должна переработать печень, которая превращает этанол в ацетальдегид - токсичное соединение, которое является главной причиной симптомов похмелья. Только после этого ацетальдегид окисляется до безопасной уксусной кислоты.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Хмаринка Science"

Канал "Хмаринка Science" является крупным научно-популярным и познавательным украиноязычным ресурсом с более 227 тысячами подписчиков. Его миссия - популяризация мировой науки и технологий, что делает сложные знания доступными для широкой аудитории. Основной контент включает переводы лекций известных ученых, а также видео об актуальных достижениях, изобретениях и технологиях будущего. Канал охватывает такие темы, как космические исследования, физика и общие научные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

организм алкоголь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:42Война
Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

20:00Фронт
Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Последние новости

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

Реклама
19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

Реклама
16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

Реклама
13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять