Почему человек потеет: чего не хватает организму и сигнал опасности недуга

Какие болезни вызывают сильную потливость - чего не хватает в организме, если человек сильно потеет.

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Что делать, если потеешь без причины / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro studio, Pexels/Kampus Production

Среди физиологических особенностей функционирования человеческого тела одной из наиболее специфических является процесс потоотделение. И хотя это естественный физиологический процесс, иногда он может вызвать не совсем приятные ощущения.

Однако стоит помнить главное, что выделение пота в организме человека обеспечивает нормальную регуляцию температуры тела. Кроме того, это естественный природный процесс, выводящий из организма избыток жидкостей и солей, говорится в материале издания Главред.

Когда человек сильно потеет, что это значит

В медицине избыточное потоотделение называется гипергидрозом и медики связывают его с повышенной активностью потовых желез. При этом причины могут быть разные, как психологические, так и связанные с особенностями каждого организма.

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И хотя многих пугает активное потоотделение, не стоит забывать о том, что потоотделение помогает человеку адаптироваться при повышении температуры тела. Также этот процесс активизируется при высокой влажности воздуха, а также во время физических нагрузок.

Чего не хватает в организме, если человек сильно потеет

Не стоит переживать, если ваша одежда заметно взмокла после занятий спортом или в особо жаркий день. Ведь потоотделение абсолютно нормальное явление в повседневной жизни.

В то же время активное потоотделение без причины может свидетельствовать об опасности. Не исключено, что причиной может быть признак нехватки в организме необходимого витамина D.

Какие болезни вызывают сильную потливость

Специалисты отмечают, что если вы заметили повышение потоотделения, то это повод задуматься о вероятной причине. Среди них выделяют:

Сахарный диабет;

Приливы, менопауза;

Проблемы со щитовидной железой;

Низкий уровень сахара в крови;

Сердечно-сосудистые заболевания;

Расстройства нервной системы;

Инфекции.

Почему бросает в пот

У некоторых людей эта проблема проявляется в том, что человека буквально бросает пот. Такие симптомы могут быть признаками определенных расстройств организма, которые лучше установить с врачом.

На что обратить внимание:

нарушение водно-солевого баланса;

повышение или понижение сахара крови;

нарушение функции щитовидной железы;

повышение уровня гормонов ТТГ, Т3 и Т4.

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Что такое пот Водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами. Испарение пота служит для терморегуляции. Пот здорового человека сам по себе почти не пахнет. Выраженный, характерный запах появляется только тогда, когда бактерии (живущие на теле у человека и на одежде) начинают размножаться и использовать пот в своей жизнедеятельности, пишет Википедия.

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