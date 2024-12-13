Почему человек потеет: чего не хватает организму и сигнал опасности недуга

Среди физиологических особенностей функционирования человеческого тела одной из наиболее специфических является процесс потоотделение. И хотя это естественный физиологический процесс, иногда он может вызвать не совсем приятные ощущения.
Однако стоит помнить главное, что выделение пота в организме человека обеспечивает нормальную регуляцию температуры тела. Кроме того, это естественный природный процесс, выводящий из организма избыток жидкостей и солей, говорится в материале издания Главред.
Когда человек сильно потеет, что это значит
В медицине избыточное потоотделение называется гипергидрозом и медики связывают его с повышенной активностью потовых желез. При этом причины могут быть разные, как психологические, так и связанные с особенностями каждого организма.
И хотя многих пугает активное потоотделение, не стоит забывать о том, что потоотделение помогает человеку адаптироваться при повышении температуры тела. Также этот процесс активизируется при высокой влажности воздуха, а также во время физических нагрузок.
Чего не хватает в организме, если человек сильно потеет
Не стоит переживать, если ваша одежда заметно взмокла после занятий спортом или в особо жаркий день. Ведь потоотделение абсолютно нормальное явление в повседневной жизни.
В то же время активное потоотделение без причины может свидетельствовать об опасности. Не исключено, что причиной может быть признак нехватки в организме необходимого витамина D.
Какие болезни вызывают сильную потливость
Специалисты отмечают, что если вы заметили повышение потоотделения, то это повод задуматься о вероятной причине. Среди них выделяют:
- Сахарный диабет;
- Приливы, менопауза;
- Проблемы со щитовидной железой;
- Низкий уровень сахара в крови;
- Сердечно-сосудистые заболевания;
- Расстройства нервной системы;
- Инфекции.
Почему бросает в пот
У некоторых людей эта проблема проявляется в том, что человека буквально бросает пот. Такие симптомы могут быть признаками определенных расстройств организма, которые лучше установить с врачом.
На что обратить внимание:
- нарушение водно-солевого баланса;
- повышение или понижение сахара крови;
- нарушение функции щитовидной железы;
- повышение уровня гормонов ТТГ, Т3 и Т4.
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Что такое пот
Водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами. Испарение пота служит для терморегуляции. Пот здорового человека сам по себе почти не пахнет. Выраженный, характерный запах появляется только тогда, когда бактерии (живущие на теле у человека и на одежде) начинают размножаться и использовать пот в своей жизнедеятельности, пишет Википедия.
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