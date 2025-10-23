Укр
Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

Марина Иваненко
23 октября 2025, 22:01
Почему центр Австралии необитаем и что на это повлияло. Засушливый климат, неплодородные почвы и политика "Белой Австралии" сделали большую часть континента непригодной для жизни.
Почему Австралия безлюдна?
Австралия - шестая по величине страна в мире, которая имеет одну из самых низких плотностей населения на планете. Хотя она занимает большую площадь, более 85 процентов австралийцев живут в узкой прибрежной полосе на востоке и юго-востоке. Почему же этот континент остается практически пустым в своей центральной части? Причины этого явления, известного как феномен безлюдного Аутбека (Outback), кроются в сложном сочетании неблагоприятного климата, неплодородных почв и исторически изоляционистской миграционной политики. Главред расскажет об этом подробнее.

Самый сухой материк Земли

Ключевым фактором необитаемости Австралии является ее географическое положение, которое делает ее самым сухим континентом на планете. Материк почти посередине пересекает Южный тропик, что создает постоянную зону высокого давления, где холодный сухой воздух опускается к поверхности Земли. Этот антициклон блокирует формирование облаков и обеспечивает сухую солнечную погоду над большей частью континента в течение года, что приводит к дефициту осадков.

Большой Водораздельный хребет простирается вдоль побережья и выполняет роль барьера: влажные воздушные массы из Тихого океана проливаются дождем только на востоке, а в центр материка влага просто не попадает. Холодное течение, омывающее западное побережье, снижает температуру воздуха и его способность удерживать влагу, что вызывает низкое количество осадков и усиливает засушливость на западе и в центре - подобно пустыням Атакама и Намиб на других континентах.

В Австралии мало полноводных рек, а большинство водотоков - это временные ручьи. Около 60 процентов территории континента являются бессточными областями.

Видео о том, почему в Австралии такое малое количество населения можно посмотреть здесь:

Геологическая неплодородность

Центральная часть Австралии является наиболее геологически стабильной. За последние 300 миллионов лет здесь не было массового вулканизма, и континент не подвергался воздействию ледниковых периодов. Ледники обычно обновляют почвы, откладывая свежий горный материал, но этого в Австралии не происходило.

Миллионы лет эрозии и окисления привели к тому, что большинство австралийских почв являются тонкими, малоплодородными и непригодными для интенсивного земледелия. Их красный цвет объясняется высоким содержанием железа. Это сделало освоение внутренних районов экономически невыгодным.

Политика "Белой Австралии"

Малонаселенность Австралии имеет глубокие исторические корни, связанные с ее изоляцией и иммиграционной политикой. Из-за обособленности от остального мира (материк был отделен от Новой Гвинеи около 11 700 лет назад) население коренных народов до прибытия европейцев составляло лишь от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

После колонизации австралийское правительство ввело расистскую миграционную политику, согласно которой люди неевропейского происхождения не имели права на иммиграцию. Этот запрет отменили только в 1973 году, однако он десятилетиями искусственно ограничивал приток населения в страну.

Только после бомбардировки города Дарвин японцами в 1942 году австралийское правительство осознало риск вторжения из-за малой численности населения. Тогда миграционную политику начали постепенно смягчать, что привело к существенному приросту населения в послевоенный период.



Об источнике: канал "яновская о географии"

Канал "Яновская о географии" - это образовательный YouTube-проект, созданный Валерией Яновской с основной целью популяризации и объяснения географии, делая мир более понятным для широкой аудитории. Контент канала глубоко погружается в изучение географических процессов, в частности формирование украинских ландшафтов (например Полесье), экологических проблем, а также рассматривает исторические и функциональные аспекты географии. Валерия использует научно-популярный, детализированный и логичный подход к изложению материала, акцентируя внимание на причинно-следственных связях между явлениями. Канал способствует повышению интереса к физической географии и осознанию уникальности природных регионов Украины и мира.

