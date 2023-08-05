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"У даний момент" – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку

Алина Дембицкая
5 августа 2023, 02:05
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Известный учитель Украины призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.
Авраменко
"У даний момент" – неправильно / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку вел разговор о точности в словоупотреблении.

"Одной из самых распространенных лексических ошибок является использование слова "даний" там, где его не должно быть. Скажем,"у даний момент", "у дану мить", "у даній ситуації". Кто и кому что давал? Как можно кому-то дать момент или ситуацию?",- отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед, пояснил, что дать можно книгу. Например: "Книжка дана в тимчасове користування".

видео дня
'У даний момент' – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку
Дать можно книжку / скриншот

"Избегаем высказываний - "в данный момент", "в данной ситуации". Правильно сказать "у цей момент", "у цю мить" (или "цієї миті"), "у цій ситуації", - сказал он.

'У даний момент' – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку
Нужно говорить "у цей момент" / скриншот

Как отметил Авраменко, в предложении "У даних умовах працювати неможливо" – лексическая ошибка. Надо сказать так: "У цих умовах (или "в таких умовах") працювати неможливо".

'У даний момент' – неправильно: Авраменко указал на серьезную ошибку
Нужно говорить "у цих умовах" / скриншот

В заключение известный учитель Украины призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

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