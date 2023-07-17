Как сказать на украинском 'оставить в покое': Авраменко назвал неочевидный вариант

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое".
Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочен.
"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій". Только так. А что же можно "залишати"? "Залишити" можно что-то по наследству, а "не залишити" можно камня на камне или же мокрого места", - пояснил языковед.
В заключение известный учитель Украины призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре. Он подчеркнул, что в нашем языке нет таких слов: "творог", "копчик", "брюки".
Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и"томный".
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