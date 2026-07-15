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РФ оставила важные военные объекты в Арктике без защиты ПВО – СМИ

Виталий Кирсанов
15 июля 2026, 08:20обновлено 15 июля, 09:05
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Около 60 процентов российских систем ПВО С-300 и С-400 были вывезены с мест, где они размещались до вторжения в Украину в 2022 году.
РФ оставила важные военные объекты в Арктике без защиты ПВО
РФ оставила важные военные объекты в Арктике без защиты ПВО / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Кремль убрал системы С-300 и С-400 от нескольких стратегических объектов в Арктике
  • ПВО появляются рядом с более вероятными целями для атак украинских дронов

Россия сокращает количество средств ПВО в Арктике, оставляя основные военные объекты на крайнем севере без защиты, поскольку пытается защитить объекты в других частях страны от украинских атак. Спутниковые снимки показывают, что Кремль убрал системы С-300 и С-400 от нескольких стратегических объектов в регионе. Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отметила Катажина Зиск, профессор Норвежского института оборонных исследований, такое исчезновение многих средств ПВО с крайнего севера России представляет собой "растущее несоответствие между целями, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, перехватчиками и обученным персоналом".

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Это не означает, что российские стратегические объекты на крайнем севере теперь полностью лишены прикрытия ПВО. Однако, по ее словам, "это предполагает, что Россия не ожидает крупномасштабного нападения в регионе и считает, что она может без особого риска уменьшить защиту там".

Так, по данным "Радио Свобода", около 60 процентов российских систем ПВО С-300 и С-400 были вывезены с мест, где они размещались до вторжения в Украину в 2022 году. Подразделения ПВО в основном остались на своих местах вокруг российских ядерных ракетных шахт и аэродромов стратегических бомбардировщиков.

Так, в районе авиабазы "Рогачево" на архипелаге Новая Земля с ракетной базы была выведена большая часть средств противовоздушной обороны.

Сравнение количества транспортных средств и укреплений для хранения ракет вблизи базы Рогачево, снятые в июле 2022 года, и в августе 2025 года
Сравнение количества транспортных средств и укреплений для хранения ракет вблизи базы Рогачево, снятые в июле 2022 года, и в августе 2025 года / Фото: Google Earth / Радио Свобода

В Северодвинске на Белом море, где строятся и ремонтируются российские атомные подводные лодки, несколько объектов, где системы ПВО стояли десятилетиями, теперь остались без защиты. Спутниковые фото подтверждают, что около двух десятков систем С-300 и С-400 исчезли из явно специально построенных мест по всему городу.

Объект ПВО под Северодвинском, с которого были демонтированы ракетные комплексы
Объект ПВО под Северодвинском, с которого были демонтированы ракетные комплексы / Фото: Google Earth / Радио Свобода

При этом системы ПВО, которые исчезают с Крайнего Севера, появляются рядом с более вероятными целями для атак украинских дронов.

Так, спутниковые фото показывают, как на ранее пустом поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода на юго-западе России теперь размещены системы залпового огня. С начала 2025 года этот НПЗ неоднократно подвергался ударам дронов.

Поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода
Поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода / Фото: Google Earth / Радио Свобода

Зиск говорит, что нынешний конфликт демонстрирует, что "стационарные цели крайне уязвимы для беспилотников", и еще неизвестно, приведет ли окончание войны в Украине к тому, что российские батареи ПВО вернутся на прошлые позиции. Возможно, Кремль будет создавать "более рассредоточенную, многоуровневую модель" защиты.

Поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода
Поле возле Саратовского нефтеперерабатывающего завода / Фото: Google Earth / Радио Свобода

Как в РФ реагируют на атаки Украины - мнение аналитиков

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают рост критики в адрес российских властей после недавних атак беспилотников на Москву, произошедших 18 июня.

По их мнению, удары вызвали заметный резонанс в российском информационном пространстве, в частности среди военных блогеров и сторонников войны, которые всё чаще ставят под сомнение эффективность системы ПВО вокруг столицы.

Один из военных блогеров даже признал, что последствия атак оказались ощутимыми, несмотря на разветвленную систему противовоздушной обороны, однако впоследствии удалил свой пост после общественного резонанса. Другие же призывают к срочному усилению ПВО не только в районе Москвы, но и по всей территории РФ, подчеркивая, что боевые действия фактически выходят за пределы приграничных регионов.

Отдельно эксперты обращают внимание на критику российских государственных СМИ, которые, по словам блогеров, продолжают создавать образ полного контроля над ситуацией, в то время как жители столицы видят реальные последствия атак и работу ПВО.

Удары по Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, агентство Reuters сообщило, что в результате ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне были повреждены блоки переработки нефти. Потеря перерабатывающих мощностей стала следствием серии ударов в регионе. В частности, была повреждена установка АВТ-6 номинальной мощностью 140 000 баррелей в сутки, что составляло около 47% мощности первичной переработки завода.

Институт изучения войны отметил, что последние взрывы в Москве вызвали внутреннюю критику и недовольство среди пропагандистов и милблогеров. В ряде публикаций и постов милблогеры обвиняют Кремль в замалчивании и лжи. Волна критики усилилась после взрывов 18 июня и сопровождалась удалением части постов в соцсетях.

OSINT-аналитик канала Astra сообщил, что один из взрывов на Московском НПЗ мог произойти в результате попадания ракеты ПВО. В видеоматериалах и сообщениях отмечается, что ракета ПВО могла попасть в резервуар с топливом и привести к взрыву купола крыши. На опубликованных кадрах видно, что купол резервуара взорван.

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Что такое С-300

С-300 - это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное предназначение С-300 - противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300

Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

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