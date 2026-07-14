Анжелика Варум изменилась до неузнаваемости: как она выглядит

Поклонники отметили внешний вид Варум и то, как она изменилась.

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Анжелика Варум появилась в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анжелика ВАрум

Кратко:

Как сейчас выглядит Варум

Что в ней изменилось

Популярная российская певица Анжелика Варум, супруга композитора Леонида Агутина, который вначале войны осудил террористическое вторжение диктатора Путина в Украину, изменилась до неузнаваемости.

Соответствующим фото Агутин поделился на своей странице в Instagram.

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Как сейчас выглядит Анжелика Варум / Фото Instagram/agutinleonid

На фото они позируют вместе и Варум выглядит совсем по-другому. Она сменила цвет волос и прическу. Пользователи отметили, что она сильно изменилась.

Как сейчас выглядит Анжелика Варум / Фото Instagram/agutinleonid

Отметим, что Варум - редкая гостья публичных мероприятий и светской хроники. Она периодически появляется на концертах своего мужа, однако не ведет активную концертную деятельность.

Как сейчас выглядит Анжелика Варум / Фото Instagram/agutinleonid

Анжелика Варум о войне

С 2014 года отказалась от посещения оккупированного Крыма, чтобы избежать запрета на въезд в Украину и иметь возможность посещать родных во Львове.

Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но при не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках. На фоне черного квадрата, текст:

"Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если конечно выживут… Большое видится на расстоянии…Мои соболезнования семьям погибших.Мое требование к лидерам обеих стран – незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников! Это наше дело! Это жизни наших граждан!" - написала Варум.

Вместе с мужем Леонидом Агутиным выступила на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE в помощь украинским беженцам.

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О персоне: Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, - учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

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